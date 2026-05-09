به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرمست با اشاره به تنش آبی سال گذشته افزود: معضل کم آبی در استان ضرورت انتقال آب ارس به تبریز را بیش از پیش برای همگان روشن کرد. در این میان اجرای این پروژه به عنوان یک مساله راهبردی و همچنین یک موضوع مهم در حوزه پدافند غیرعامل از اولویت برخوردار است.

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر لزوم نظارت همه جانبه بر بازار گفت: فراوانی اقلام مورد نیاز مردم بحث بسیار مهمی است اما در کنار این موضوع نباید از جو روانی بازار غافل شد. نباید چنین تصوری ایجاد شود که قیمت ها به حال خود رها شده است.

وی افزود: نگاه آینده نگر به مسائل و تبدیل تهدیدات به فرصت ها مهمترین گزاره در اصول حکمرانی است و با توجه به شرایط جنگی پیش آمده و بحث محاصره دریایی از سوی آمریکا، ضمن استفاده از ظرفیت های تجاری، گمرکی و مناطق آزاد موجود در استان و شمالغرب کشور باید از ظرفیت‌ کشورهای همسایه نیز برای تأمین اقلام اساسی مورد نیاز و پشتیبانی از تمام کشور بهره برد.

استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: مدیران استانی در حوزه معیشت، تولید و تأمین اقلام دارویی، غذایی، آب شرب و انرژی مورد نیاز باید نگاه جامع و آینده نگر داشته باشند. همچنين با ارائه کارنامه عملکرد خود در حیطه های تعریف شده، سبب اطمینان خاطر مردم شوند.

وی ادامه داد: واحدهای تولیدی آسیب دیده در اثنای جنگ باید با هماهنگی تمامی نهادهای مرتبط در اسرع وقت به چرخه فعالیت خود بازگردند و همچنین در حوزه امنیت شغلی نیز از کارفرمایان عزیز انتظار میرود که با توجه به شرایط پیش آمده به کارگران فعال در واحدهای خود سعه صدر نشان دهند. کمیسیون کارگری و دیگر بخش های مرتبط با دولت در حوزه کار نیز باید همدلی و همراهی بیشتری با جامعه کارگری در این بازه زمانی داشته باشند.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: در حوزه داروسازی و تأمین اقلام دارویی با توجه به ظرفیت های موجود در حوزه دانشگاهی و حضور استادان مجرب، جا دارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نگاه ویژه ای به این بخش از کشور داشته باشد.