به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، به یمن سفر تاریخی رهبر شهید به لارستان، ۱۹ اردیبهشت در تقویم محلی این روز به نام «روز لارستان» ثبت شده است و هر سال برنامه‌های متنوعی در لار برگزار می‌شود، اما امسال قلب مردم ولایتمدار این خطه، این بار در فراق رهبر شهید می‌سوزد و خیل عاشقان در غم هجران ایشان اشک می‌ریزند.

در این سفر، رهبر شهید با عاملان وحدت منطقه حضرات آیات «آیت‌اللهی»، «موسوی لاری» و «نسابه» دیدار و گفت‌و‌گو کردند و تکریم همزیستی برادران و خواهران شیعه و سنی در لارستان را تحسین برانگیز خواندند و بر ضرورت الگوسازی آن در سراسر کشور تاکید فرمودند.

لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.