سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با ارسال نامهای رسمی به مدیر اجرایی انجمن جهانی سازمانهای توسعه سرمایهگذاری (WAIPA)، خواستار محکومیت حمله غیرقانونی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی حیدری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، در نامهای خطاب به اسماعیل ارساهین، مدیر اجرایی WAIPA، ضمن اشاره به عضویت طولانیمدت ایران در این انجمن، حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی را «تجاوز نظامی آشکار، غیرقانونی و همهجانبه» خواند که حاکمیت، تمامیت ارضی و زیرساختهای اقتصادی کشور را هدف قرار داده است.
در بخشی از این نامه آمده است: این حملات قصد دارد نه تنها دستاوردهای توسعه ایران، بلکه سرمایه نسلهای آینده را نیز به طور گسترده نابود و ویران کند.
حیدری با یادآوری عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران در WAIPA از سال ۲۰۰۲، تأکید کرد: سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از سال ۲۰۰۲ به عنوان نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران، عضو انجمن جهانی سازمانهای توسعه سرمایهگذاری (WAIPA) بوده است. طی بیش از دو دهه، این عضویت منجر به انباشت دانش و تخصص فنی ارزشمندی با هدف ترویج و تسهیل سرمایهگذاری خارجی در ایران شده است.
رئیس سازمان سرمایهگذاری ایران با اشاره به علاقه مندی کشور برای جذب سرمایهگذاری خارجی، نوشت: ایران به شدت در پی مشارکتهای بینالمللی و سرمایهگذاری خارجی است – موضوعی که در نشست هیئت عالیرتبه ایران با جنابعالی در بیست و هشتمین کنفرانس سرمایهگذاری جهانی در ریاض (۲۰۲۴) مورد تأکید قرار گرفت.
حیدری با استناد به مأموریت این انجمن جهانی در ترویج همکاریهای اقتصادی بینالمللی و کمک به توسعه و رفاه ملتها، که در اسنادی مانند منشور سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول توسعه پایدار جزو حقوق اساسی انسان شناخته شدهاند، افزود: بنابراین انتظار میرود انجمن جهانی سازمانهای توسعه سرمایهگذاری حداقل این حملات را محکوم کند. این کمترین کاری است که در چارچوب وظیفه تخصصی این سازمان میتوان انجام داد.
در پایان نامه تأکید شده است: مسلم است که پس از پایان این جنگ، هر زمان که رخ دهد، ملت ایران بار دیگر بازسازی کشورش را آغاز خواهد کرد. در این تلاش، همکاری بیشتر با نهادهایی در اولویت خواهد بود که جایگاه تخصصی خود را حفظ کرده و به اصول حرفهای پایبند مانده باشند. در نتیجه، در آن هنگام، شاهد افزایش همکاری میان ایران و انجمن جهانی سازمانهای توسعه سرمایهگذاری خواهیم بود.