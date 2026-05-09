مدیر آموزش و پرورش خوی از ارائه بیش از یکهزار و ۴۲۰ اثر در جشنواره جابربنحیان توسط دانشآموزان ابتدایی این شهرستان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علی اکبر فتحعلیلو به همراه سرپرست معاونت ابتدایی، در حاشیه بازدید از جشنواره جابربنحیان، از برگزاری این رویداد علمی _آموزشی با محوریت فرصتهای یادگیری در مدارس ابتدایی خبر داد و با اشاره به برگزاری مرحله منطقهای این جشنواره پس از مرحله آموزشگاهی، اظهار کرد: این جشنواره با مشارکت فعال دانشآموزان برگزیده در قالب ۱۰۶ تیم و مدرسه برگزار شد.
مدیر آموزش و پرورش خوی افزود: در این مرحله، بیش از یکهزار و ۴۲۰ اثر تخصصی از سوی دانشآموزان ابتدایی ارائه شد که در نوع خود بینظیر بوده و هماکنون در حال داوری است.
وی هدف از برگزاری این جشنواره را ایجاد انگیزه در دانشآموزان، تعمیق یادگیری و توسعه کاربست آموختهها عنوان کرد و گفت: برگزاری چنین برنامههایی زمینه مناسبی برای تقویت آموزش پژوهشمحور در میان دانشآموزان فراهم میکند.
پروژههای منتخب دانشآموزی در بخشهای علمی، ادبی و هنری در قالب نمایشگاه به نمایش گذاشته شده و از برترین آثار پس از داوری تقدیر خواهد شد.