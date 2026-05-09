معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور ابلاغیه‌ای، مجموعه‌ای از تصمیم ها و تسهیلات آموزشی ویژه را برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور ابلاغیه‌ای، مجموعه‌ای از تصمیم ها و تسهیلات آموزشی ویژه را برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ ابلاغ کرد. این تصمیمات با هدف تسهیل فرایندهای آموزشی، کاهش فشارهای ناشی از شرایط خاص کشور و حمایت از دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی با رعایت استانداردها و ضوابط مربوط تدوین شده است.

بر اساس این ابلاغیه، برای دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد که در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با گذراندن دروس عملی، مهارتی یا اشتغال‌پذیری امکان فراغت از تحصیل پیدا می‌کنند، در صورت حذف این دروس و رسیدن تعداد واحدهای باقی‌مانده به حداقل مجاز، امکان دانش‌آموختگی فراهم خواهد شد. همچنین دانشگاه‌ها می‌توانند در مواردی به جای این دروس، یک درس نظری جایگزین ارائه کنند.

معاونت آموزشی وزارت علوم همچنین شرایط «دفاع مشروط» دانشجویان دکتری را ابلاغ کرده است. مطابق این تصمیم، دانشجویانی که آمادگی کامل دفاع از رساله خود را دارند اما تنها منتظر پذیرش مقالات مستخرج از رساله در نشریات دارای نمایه بین‌المللی هستند، می‌توانند با پیشنهاد استاد راهنما و تأیید هیئت داوران جلسه دفاع را برگزار کنند. صدور دانش‌آموختگی نهایی این دانشجویان منوط به ارائه پذیرش مقاله در چارچوب ضوابط مصوب خواهد بود.

بر اساس این آیین‌نامه، دانشگاه‌ها موظف شده‌اند پیش از برگزاری جلسه دفاع، تعهد کتبی دانشجویان متقاضی استفاده از این تسهیلات را برای ارائه پذیرش مقاله اخذ کنند.

در بخش دیگری از این ابلاغیه آمده است برنامه‌ریزی جلسات دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری بر مبنای برگزاری حضوری انجام می‌شود، اما معاونت آموزشی دانشگاه‌ها می‌توانند در شرایط ویژه مجوز برگزاری مجازی این جلسات را صادر کنند.

همچنین حذف ترم بدون احتساب در سنوات برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی که پروپوزال خود را تصویب کرده‌اند با تأیید دانشگاه امکان‌پذیر خواهد بود.

این بسته سیاستی در شرایط ویژه نیمسال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴، بخشی از اقدامات وزارت علوم برای افزایش انعطاف‌پذیری نظام آموزش عالی، حفظ استمرارآموزشی و کاهش آسیب‌های ناشی از شرایط جنگی و اختلالات زیرساختی عنوان شده است

در بخش دیگری از این مصوبه، درباره آزمون جامع دکتری تخصصی مقرر شده است در صورتی که دانشگاهی آزمون جامع را پیش از ۱۵ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار کند، برای دانشجویانی که امکان حضور یا آمادگی شرکت در آزمون را نداشته‌اند، امکان برگزاری مجدد در تابستان ۱۴۰۵ فراهم شود. همچنین برگزاری آزمون جامع به صورت مجازی یا حضوری به تشخیص دانشگاه مجاز اعلام شده است.

در انتها تاکید گردیده که اگر چه فعلا کلاس‌ها به صورت مجازی برگزار می‌شود، اما برنامه‌ریزی برای تشکيل باقیمانده کلاس‌ها به صورت حضوری انجام و منتظر تمهیدات نهایی است