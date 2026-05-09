به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما ؛ آقای رشید عزیزپور در حوزه تامین مواد اولیه در صنایع غذایی افزود: قسمتی از مواد اولیه، توسط تولید محصولات کشاورزی تامین می‌شود که بخشی در داخل تولید شده و بخشی هم در قالب کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی وارد می‌شود.

رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با اشاره به اینکه بخشی از مواد اولیه در فرآیند تولید مانند ورق حلب از تولید داخل و بخشی از واردات تامین می‌شود، گفت: این برنامه‌ریزی به تخصیص ارز در اسرع وقت نیاز دارد باید تلاش کنیم نیاز‌های صنعت را به درستی شناسایی و توسط دستگاه اجرایی که متولی آن وزارت صمت است، پیگیری کنیم.

عزیزپور مهم‌ترین موضوع مطرح شده درباره کالا‌های اساسی را مطالبه تعدادی از واردکننده‌ها از دولت دانست و افزود: خوشبختانه رقم آن توسط وزارت اقتصاد نهایی و به بانک مرکزی ارسال شده و بانک مرکزی هم در اسرع وقت در بازگرداندن طلب بخش خصوصی در مورد کالا‌های اساسی که با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان وارد شدند، اقدام می‌کند.