عزیزپور:
تامین مواد اولیه برای کل فرآیند تولید صنعت غذا را پیگیری میکنیم
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران گفت: در حال برنامهریزی برای تامین مواد اولیه صنعت غذا در کل فرآیند تولید و وصول مطالبات واردکنندگان از دولت هستیم.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما
؛ آقای رشید عزیزپور در حوزه تامین مواد اولیه در صنایع غذایی افزود: قسمتی از مواد اولیه، توسط تولید محصولات کشاورزی تامین میشود که بخشی در داخل تولید شده و بخشی هم در قالب کالاهای اساسی و نهادههای دامی وارد میشود.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با اشاره به اینکه بخشی از مواد اولیه در فرآیند تولید مانند ورق حلب از تولید داخل و بخشی از واردات تامین میشود، گفت: این برنامهریزی به تخصیص ارز در اسرع وقت نیاز دارد باید تلاش کنیم نیازهای صنعت را به درستی شناسایی و توسط دستگاه اجرایی که متولی آن وزارت صمت است، پیگیری کنیم.
عزیزپور مهمترین موضوع مطرح شده درباره کالاهای اساسی را مطالبه تعدادی از واردکنندهها از دولت دانست و افزود: خوشبختانه رقم آن توسط وزارت اقتصاد نهایی و به بانک مرکزی ارسال شده و بانک مرکزی هم در اسرع وقت در بازگرداندن طلب بخش خصوصی در مورد کالاهای اساسی که با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان وارد شدند، اقدام میکند.