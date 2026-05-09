بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، آیتالله صفایی بوشهری در سفر به جزایر شمالی و جنوبی شهرستان گناوه و دیدار با مردم، مسئولان محلی و معتمدان، با تأکید بر اهمیت وحدت اسلامی و رسیدگی به مطالبات مردمی، بر ضرورت تسریع در حل مشکلات زیرساختی این مناطق تأکید کرد و با بیان اینکه اسلام دین توحید، وحدت و همگرایی است، گفت: خداوند واحد، کتاب آسمانی واحد و پیامبر واحد داریم، اما دشمنان اسلام همواره در تلاش بودهاند تا در این ارکان اساسی تفرقه ایجاد کنند. تفرقه در امت اسلامی، خواست شیطان و دشمنان است و در مقابل، وحدت یک اصل الهی و راهبردی است.
امام جمعه بوشهر با اشاره به همزیستی تاریخی شیعه و اهل سنت در استان بوشهر، افزود: این استان از دیرباز مظهر همدلی و همیاری بوده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این وحدت عمق بیشتری یافته است. توسعه مساجد و مراکز دینی برای هر دو مذهب و حضور فعال علما و روحانیون شیعه و اهل سنت، از جلوههای این همبستگی است که باید تقویت شود.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با اشاره به شرایط حساس منطقهای و جنگ ترکیبی دشمنان، گفت: امروز در یک شرایط خاص قرار داریم و یکی از راهبردهای دشمن، ایجاد اختلاف در داخل کشور بهویژه در مناطق مرزی و جنوبی است؛ بنابراین لازم است مردم و مسئولان با هوشیاری، اتحاد و تبعیت از رهبری، در برابر این توطئهها ایستادگی کنند.
وی تأکید کرد: ملت ایران با حفظ انسجام و اقتدار، میتواند در برابر دشمنان اسلام و ایران اسلامی ایستادگی کرده و همچون گذشته سربلند و پیروز باشد.
آیتالله صفایی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود به تاریخ پرافتخار مردم جنوب اشاره کرد و گفت: این منطقه در طول تاریخ شاهد مقاومتهای بزرگی بوده است. در زمان تهاجم هلندیها و پرتغالیها، مردم این مناطق با غیرت دینی و ملی خود ایستادگی کردند و دشمنان را شکست دادند. این روحیه مقاومت امروز نیز سرمایهای ارزشمند برای کشور است.
وی ادامه داد: مردم این منطقه حتی در مقاطعی از داخل و خارج مورد فشار قرار گرفتند، اما با صبر و استقامت، عزت خود را حفظ کردند و امروز این افتخار بهعنوان بخشی از هویت استان بوشهر شناخته میشود.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با اشاره به ضرورت توسعه متوازن در استان، گفت: با وجود اقدامات انجامشده، این مناطق هنوز به جایگاه مطلوب نرسیدهاند و نیازمند توجه جدیتر هستند.
وی با اشاره به مشکلات مطرحشده از سوی مردم، از جمله وضعیت اسکله، آب شرب، راههای ارتباطی و اشتغال، اظهار داشت: مسئله اسکله که از مطالبات جدی مردم است، باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود و نباید بیش از این به تأخیر بیفتد. همچنین وضعیت آب شرب منطقه نیازمند بررسی دقیق و اقدام فوری است.
آیتالله صفایی بوشهری با بیان اینکه برخی مشکلات ناشی از کمبود اعتبارات و برخی ناشی از ضعف مدیریت است، تأکید کرد: مسئولان محلی و استانی باید با هماهنگی و پیگیری مستمر، این مسائل را در اولویت قرار دهند.
وی در ادامه به موضوع معیشت و اشتغال اشاره کرد و گفت: در این منطقه تعدادی از خانوادهها تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و لازم است حمایتهای لازم از آنان صورت گیرد. در همین راستا، بستههای معیشتی با هدیه رهبر معظم انقلاب در اختیار خانوادههای نیازمند قرار خواهد گرفت.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر همچنین از آمادگی برای حمایت از طرحهای اشتغالزایی خبر داد و افزود: جوانان و فعالان اقتصادی میتوانند طرحهای خود را در حوزههایی مانند صیادی، صنایع تبدیلی، فرآوری آبزیان و سایر فعالیتهای کوچک و زودبازده ارائه دهند تا تسهیلات لازم برای آنان فراهم شود.
وی تأکید کرد: ایجاد تعاونیهای کوچک و طرحهای اقتصادی با توجیه مناسب، میتواند نقش مهمی در کاهش بیکاری و رونق اقتصادی منطقه داشته باشد.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به طرح برخی مطالبات مردمی در این نشست، گفت: بیان مشکلات حق مردم است، اما حل این مسائل نیازمند آرامش، همدلی و گفتوگوی سازنده است و با همکاری و تعامل میتوان به نتایج مطلوب رسید.
وی افزود: مسئولان نیز با وجود محدودیتها، در حال تلاش هستند و باید با تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان، روند حل مشکلات تسریع شود.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با تأکید بر پیگیری جدی مسائل مطرحشده، گفت: بخشی از مشکلات که در حوزه اختیارات موجود است، بهصورت فوری پیگیری خواهد شد و سایر موارد نیز از طریق مراجع مربوط دنبال میشود.
وی ابراز امیدواری کرد: در سفرهای آینده، با همکاری مردم و مسئولان، شاهد رفع بخش قابل توجهی از مشکلات، بهبود زیرساختها و ارتقای سطح زندگی مردم این مناطق باشیم.
آیتالله صفایی بوشهری با تأکید بر ایستادگی در برابر دشمنان اسلام، اظهار کرد: ملت ایران با وحدت و تبعیت از رهبری، مسیر پیشرفت و عزت را با قدرت ادامه خواهد داد.