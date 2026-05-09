به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،رحمان فیض‌قربانی با اشاره به سطح زیرکشت گل محمدی در استان، اظهار کرد: در حال حاضر سطح باغات گل محمدی در استان به ۲۸۰ هکتار می‌رسد. وی با بیان اینکه متوسط عملکرد باغات گل محمدی در استان بین دو تا ۲.۵ تن در هکتار است، افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال ۶۰۰ تن گل محمدی در استان برداشت شود. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه یک‌سوم گل محمدی تولیدی در استان به گلاب تبدیل می‌شود، گفت: سالانه از حدود ۲۰۰ تن از گل محمدی تولیدی در استان گلاب گیری می‌شود. وی بیشترین سطح زیرکشت گل محمدی در استان را مربوط به شهرستان‌های کرمانشاه، کنگاور و هرسین اعلام کرد و گفت: در سایر شهرستان‌ها نیز کشت گل محمدی هرچند محدود، اما در حاشیه باغات رو به افزایش است. فیض‌قربانی با اشاره به بازار مصرف این محصول، اظهار کرد: بخشی از گل محمدی تولیدی در استان در داخل مصرف می‌شود و بخشی نیز به خارج از کشور به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می‌شود. وی افزود: گل محمدی علاوه بر عرضه به صورت گل تازه، به شکل غنچه خشک نیز روانه بازار می‌شود که طی سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. فیض‌قربانی از فعالیت دو کارگاه مجهز گلاب گیری و چند کارگاه کوچک‌تر در استان خبر داد و گفت: این واحدها نقش مهمی در فرآوری و کاهش خام‌فروشی گل محمدی دارند. وی گفت: برداشت گل محمدی در گلستان‌های استان آغاز شده و تا نیمه خرداد ادامه خواهد داشت.