مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی گفت: ۹۰ درصد از خانوارهای روستایی استان، معادل ۲۶۴ هزار و ۶۰۱ خانوار از نعمت گاز طبیعی بهرهمند هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علیرضا شیخی اظهار کرد: از مجموع ۲۸۵۲ روستای آذربایجانغربی، دو هزار و ۵۶۳ روستا قابلیت گازرسانی دارند که از این تعداد، تاکنون دو هزار و ۷۴روستا گازرسانی شده است.
وی افزود: در حال حاضر عملیات گازرسانی به ۱۷۸ روستا با جمعیتی بالغ بر ۱۰ هزار و ۹۴۱ خانوار در دست اجراست که با بهرهبرداری از این پروژهها، درصد بهرهمندی خانوارهای روستایی به ۹۴ درصد افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت گاز استان خاطرنشان کرد: همچنین ۲۹۶ روستای قابل گازرسانی دیگر در مرحله طراحی قرار دارند و ۲۸۹ روستا نیز به دلیل صعب العبور بودن یا پراکندگی جمعیت، غیرقابل گازرسانی تشخیص داده شدهاند.
شیخی با بیان اینکه شهرستانهای میاندوآب، نقده، اشنویه و چهاربرج به شهرستانهای سبز آذربایجان غربی، تبدیل شدهاند، افزود: همه روستاهای قابل گازرسانی این شهرستانهاپوشش داده شدهاند.
وی ادامه داد: مجموع خانوار روستایی استان ۲۹۶ هزار و ۷۱ خانوار است که تاکنون ۲۶۴ هزار و ۶۰۱ آنها به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل شدهاند.