مسئول ستاد شهید آرمان از برگزاری کلاسهای تقویتی ویژه نوجوانان در ۴۷۰ مسجد تهران خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛حجتالاسلام والمسلمین علی کشورینژاد، مسئول ستاد شهید آرمان تهران، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری، از اجرای گسترده طرح کلاسهای تقویتی ویژه نوجوانان در مساجد آرمانی پایتخت خبر داد و اظهارکرد: این طرح در راستای تقویت علمی دانشآموزان و ساماندهی اوقات فراغت تابستانی، در ۴۷۰ مسجد فعال تهران در حال برگزاری است.
وی با اشاره به هدفگذاری تربیتی و آموزشی این طرح افزود: در ایامی که مدارس بهصورت غیرحضوری اداره میشدند، بخشی از دانشآموزان دچار افت تحصیلی شدند؛ به همین دلیل، ستاد شهید آرمان با مشارکت مربیان آرمانی، دانشجویان جهادی و طلاب حوزههای علمیه، اجرای گسترده کلاسهای تقویتی را در دستور کار قرار داد تا مساجد علاوه بر نقش عبادی، کارکرد آموزشی و تربیتی خود را نیز بازیابند.
حجتالاسلام و المسلمین کشورینژاد، در تشریح جزئیات برگزاری این دورهها تصریح کرد: کلاسها برای دانشآموزان دختر در نوبت صبح و برای دانشآموزان پسر در نوبت عصر برگزار میشود. در هر مسجد نیز بهطور میانگین روزانه حدود ۴۰ دانشآموز دختر و ۳۰ دانشآموز پسر در مقاطع مختلف تحصیلی از آموزشها بهرهمند میشوند.
به گفته مسئول ستاد شهید آرمان، با اجرای این طرح در ۴۷۰ مسجد تهران، روزانه حدود ۳۲ هزار و ۹۰۰ دانشآموز مورد پوشش آموزشی قرار گرفتهاند که از این تعداد، ۱۸ هزار و ۸۰۰ نفر دختر و ۱۴ هزار و ۱۰۰ نفر پسر هستند.
مسئول ستاد شهید آرمان، همچنین با اشاره به استقبال گسترده خانوادهها از این برنامه تحصیلی گفت: امیدواریم با تداوم همکاری خوب امامان جماعت و هیئتامنای مساجد در فراهمسازی فضاهای آموزشی، فضای تابستانی مساجد بیشازپیش به محیطی پویا و بانشاط برای آموزش و تربیت نوجوانان تبدیل شود.
حجتالاسلام والمسلمین کشورینژاد در پایان تأکید کرد: هدف از اجرای کلاسهای تقویتی در مساجد آرمانی، ترکیب آموزش رسمی با تربیت ایمانی و جمعی است تا نوجوانان ضمن جبران عقبماندگی درسی، روحیه مسئولیتپذیری، دوستی و مشارکت اجتماعی را نیز تجربه کنند.