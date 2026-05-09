به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، میرحسینی گفت:تندبادی با سرعت ۹۴ کیلومتر بر ساعت روستای منشاد مهریز یزد را در نوردید.

وی، بیشترین میزان سرعت باد را مربوط به کرخنگان با سرعت ۹۰، نیر ۸۸، ندوشن ۷۲، شهر مهریز ۶۹ و بهادران ۶۷ کیلومتربرساعت برشمرد.

همچنین بیشینه سرعت باد (کیلومتر بر ساعت) ۲۴ ساعت گذشته تا ساعت ۱۳:۰۰ امروز در دیگر مناطق استان یزد به شرح زیر اعلام شده است:

منشاد ۹۴

کرخنگان ۹۰

نیر ۷۷

ندوشن ۷۲

مهریز ۶۹

بهادران ۶۷

چاه افضل ۶۵

اشنیز ۶۴

کهدوئیه ۶۳

خضراباد ۶۲

عقدا ۶۲

خرانق ۶۲

ابرکوه ۶۰

چاهک ۵۹

گاریز ۵۹

بهاباد ۵۷

نصراباد ۵۶

ساغند ۵۵

تنگ چنار ۵۵

میبد ۵۳

اردکان یزد ۵۳

رباط پشت بادام ۵۲

اشکذر ۵۱

یزد ۵۱

اسفند آباد ابرکوه ۵۱

خوسف ۵۱

علی آباد ۵۱

چادرملو ۴۹

سبز دشت ۴۸

هرابرجان ۴۵

هرات ۴۵

تفت ۴۴

بافق ۴۲

مروست ۴۱

احمد آباد ۳۴

گرداب ۳۰