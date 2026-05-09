به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پوستر رویداد «اٌردی‌بهشت کتاب» در اجلاس مدیران ارشد سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در باغ کتاب رونمایی شد.

این پوستر با بهره‌گیری از نماد‌های ملی و نگارگری ایرانی همچون سرو به عنوان نماد مقاومت تلاش کرده کتاب را به عنوان مسیری برای توسعه، رشد و دانایی معرفی کند همچنین در پالت رنگی پوستر هم به‌صورت آگاهانه از رنگ‌های ایرانی استفاده شده است.

رویداد اردی‌بهشت کتاب از ۲۳ اردیبهشت تا ۳ خردادماه در مجموعه باغ کتاب تهران برگزار می‌شود.