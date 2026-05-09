پوستر رویداد «اٌردیبهشت کتاب» در باغ کتاب تهران رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پوستر رویداد «اٌردیبهشت کتاب» در اجلاس مدیران ارشد سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در باغ کتاب رونمایی شد.
این پوستر با بهرهگیری از نمادهای ملی و نگارگری ایرانی همچون سرو به عنوان نماد مقاومت تلاش کرده کتاب را به عنوان مسیری برای توسعه، رشد و دانایی معرفی کند همچنین در پالت رنگی پوستر هم بهصورت آگاهانه از رنگهای ایرانی استفاده شده است.
رویداد اردیبهشت کتاب از ۲۳ اردیبهشت تا ۳ خردادماه در مجموعه باغ کتاب تهران برگزار میشود.