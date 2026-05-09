وزیر راه و شهرسازی در مراسم افتتاح حدود ۳ هزار واحد مسکونی در استان سمنان، بر لزوم همزمانی تکمیل واحد‌ها با ارائه خدمات زیربنایی و روبنایی تاکید کرد و از اهمیت توسعه فضا‌های آموزشی و استفاده از ظرفیت خیران در این زمینه خبر داد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، در آیین افتتاح ۲۹۴۹ واحد مسکونی در استان سمنان، وزیر راه و شهرسازی بر لزوم تکمیل تمامی خدمات مورد نیاز ساکنان در طرح‌های مسکن تاکید کرد.

فرزانه صادق گفت: واحدهای مسکونی تنها زمانی به معنای واقعی تکمیل شده‌اند که علاوه بر ساخت، خدمات زیربنایی و روبنایی مانند درمانگاه، پارک، فضای سبز و مدرسه نیز برای ساکنان فراهم شده باشد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کیفیت ساخت و خدمات ارائه‌شده در این مجموعه مسکونی، آن را از جمله پایگاه های مناسب در سطح کشور دانست که توجه ویژه‌ای به خدمات زیربنایی و روبنایی داشته است.

وی با اشاره به اینکه تأمین خدمات روبنایی امری ضروری است، گفت: با توجه به تأکید رئیس‌جمهور بر توسعه مدرسه‌سازی، از ظرفیت خیران نیز برای احداث مدارس در این مجموعه‌ها استفاده خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی وظیفه وزارتخانه را تامین خدمات پشتیبان سکونت عنوان کرد و افزود: در مواردی که این خدمات آغاز شده، باید به تکمیل برسد و در صورت آغاز نشدن نیز اجرای آن در دستور کار قرار گیرد، چرا که مسکن بدون خدمات می‌تواند برای ساکنان مشکلاتی ایجاد کند.

در این مراسم، ۲ هزار و ۹۴۹ واحد مسکونی در استان سمنان تکمیل و تحویل شده است که از این تعداد، بیش از ۱۷۰۰ واحد در سمنان و نزدیک به ۱۲۵۰ واحد در شاهرود قرار دارد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین به اجرای طرح‌های مسکن در چارچوب قوانین مرتبط از جمله قانون جوانی جمعیت، نیروهای مسلح و ایثارگران اشاره کرد و بر ضرورت تلاش مضاعف مسئولان برای پاسخگویی به مطالبات مردم تاکید نمود.