به گزارش خبرگزاری صداوسیما آیت الله سید حسن خمینی صبح امروز در دیدار مدیران و امدادگران جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، با تشکر از خدمات جمعیت هلال احمر در روزهای سخت جنگ گفت: به عنوان ناظر زحمات شما می‌گویم که یکی از دوران درخشان کار این جمعیت، حضور و تلاش برای سلامت مردم ایران در دوره جنگ تحمیلی سوم بود.

وی با بیان اینکه نقش آفرینی جمعیت هلال احمر در جنگ اخیر یکی از برگ های درخشان در کارنامه این جمعیت را رقم زد، از اورژانس و جامعه پزشکی نیز قدرانی کرد و آینده روشنی را برای جامعه آرزو کرد.

آیت الله سیدحسن خمینی سپس با اشاره به زوایای مختلف جنگ اخیر، افزود: ما دوره ای 70 روزه را پشت سر گذاشتیم که سال‌ها می‌توان در مورد علل و زمینه‌های پیدایش آن، استقامت کشور و وقایع میدانی و نیز نتایج و ثمرات و اثراتش بر کشور، منطقه و جهان سخن گفت. اما قطع بدانید که در آینده، این جنگ در زمره مهم ترین بازه‌های زمانی خواهد بود که پارادایم شیفت بزرگی را در منطقه ما پدید آورد.

یادگار امام خمینی ادامه داد: علی رغم تمام تلخی‌هایی که رخ داد و مهم ترین آن شهادت رهبر انقلاب و نیز فاجعه مدرسه میناب و ناوچه دنا، شهادت فرماندهان، مردم، مسئولین، کودکان، زنان و حمله به زیرساخت ها بر خلاف قوانین بین المللی، بود؛ اما جنگ اراده‌ها که در پایمردی مردم ایران و شکست مفتضحانه و همه جانبه دشمن خود را نشان داد، یک تغییر بزرگ را در منطقه ما پدید خواهد آورد.

وی با بیان اینکه تا اینجا به اذعان همه مردم دنیا، پیروزی از آن ملت ایران بوده و از این پس هم اگر خداوند لطف کند حتما چنین اثری بر مبارزات و استقامت مردم ایران مترتب خواهد بود، گفت: حفظ این پیروزی دو شرط دارد؛ اولین شرط، آمادگی برای استقامت و این نکته است که هیچ گاه خسته و فرسوده نشویم. بحمدلله، سرزندگی و آمادگی مردم با وجود تمام سختی‌هایی که در حوزه‌های معیشتی و نیز اضطراب حوادث تحمل می‌کنند، برای همه درس آموز است. شرط دوم، اعتماد مردم به تصمیمات رهبران و مسئولان است. این خیلی مهم است که در جامعه ای که مسئولان آن برآمده از مردم هستند، مردم در نهایت به آنچه تصمیم گرفته می‌شود، اعتماد کنند.

تولیت مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) با تأکید بر اینکه شرط حفظ پیروزی حمایت از تصمیمات کلان نظام است، تصریح کرد: بحمدلله رهبر معظم انقلاب مشرف بر امور هستند و حتما تصمیمات در فرآیند خود طی می‌شود و ایشان آنها را قبول و امضا می‌کنند. ما باید هم به این تصمیم نظام احترام بگذاریم و هم به قدرتمندی، غیرت، توانمندی، فهم و درایت مسئولینی که در صحنه هستند، اعتماد کنیم. کاسه داغ تر از آش نباشیم؛ چرا که همه کسانی که امروز تصمیم گیران کشور هستند یا عضو خانواده شهید هستند یا عمری را در این صحنه‌ها گذرانده اند یا از فرماندهان جنگ بوده اند و در طول این ایام نیز یک روز راحت نگذرانده اند. لذا به تصمیم و درایت آنها اعتماد کنیم. البته این بدان معنا نیست که افراد، مشورت ها و نظرات خود را ارائه ندهند. اما این بسیار مهم است که جامعه وحدت و همدلی خود پشت تصمیمات کلان کشور را حفظ کند.