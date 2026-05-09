مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی ایلام گفت: عملیات گسترده سمپاشی علیه آفت سن غلات در مزارع ایلام آغاز شده و تاکنون ۲۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان را دربر گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ «رحیم الهیاری» مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی ایلام اظهار داشت: با توجه به روند رو به افزایش دمای هوای استان، شرایط برای ازدیاد و طغیان آفت سن غلات نیز فراهم شده که در این راستا ۲۷ هزار هکتار از مزارع گندم و جو استان در برابر آفت سن غلات سمپاشی شده است.
وی از کشاورزان خواست تا زمان برداشت محصول، مدام مزارع خود را برای دیدن هرگونه آفت از جمله سن غلات و زنگزرد پایش و در صورت برخورد با این موارد، موضوع را به کارشناسان کشاورزی گزارش کنند.
الهیاری در مورد مبارزه با زنگزرد غلات هم توضیح داد: به دلیل پایش مستمر مزارع، سطح اندکی از کشتزارهای شهرستان درهشهر آلوده به زنگزرد شده بود که با سمپاشی و مبارزه با آفت، از شیوع و گسترش آن به دیگر زمینها جلوگیری شد.
وی بیان کرد: پایش و مبارزه پیشگیرانه از زنگزرد گندم در سطح یکهزار هکتار از مزارع استان انجام شده است.
گفتنی است گندم یا جو در صورت مبتلا به آفت زنگزرد؛ چروکیده، بیخاصیت و لاغر خواهد بود و بیشتر ارزش غذایی آن از دست میرود.
فصل برداشت محصولهای راهبردی گندم، جو و دانه روغنی کلزا در استان ایلام از آغاز اردیبهشت تا پایان مرداد ادامه دارد.
سال زراعی جاری (۱۴۰۴- ۱۴۰۵) بیش از ۲۲۴ هزار هکتار از کشتزارهای گندم، جو و کلزای استان ضد آفتها، بیماریها و علفهای هرز سمپاشی شده است.
استان ایلام با ۳۳۰ هزار هکتار زمین کشاورزی، پنج هزار هکتار باغ و ۶۰ هزار بهرهبردار از قطبهای مهم تولید گندم با کیفیت و دانه روغنی کلزا در کشور به شمار میرود.