اجرای طرح‌های مقابله با توزیع و قاچاق مواد مخدر و در ایست و بازرسی هدفمند در اتوبان غدیر ماموران انتظامی موفق به شناسایی یک خودروی پژو حامل مواد مخدر و دستگیری یک نفر شدند و مقدار ۷ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که بصورت ماهرانه جاسازی شده بود کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز ، سرهنگ حسین حسنوندی گفت: به منظور اجرای طرح‌های مقابله با توزیع و قاچاق مواد مخدر و در ایست و بازرسی هدفمند در اتوبان غدیر ماموران انتظامی موفق به شناسایی یک خودروی پژو حامل مواد مخدر و دستگیری یک نفر شدند.او افزود: خودرو توقیف و متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی نظرآباد با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد قاطع و قانونی با سوداگران مواد مخدر، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند