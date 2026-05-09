

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی در جلسه هم اندیشی بررسی مسایل و مشکلات فعالان صنایع دستی و گردشگری شهرستان بردسکن گفت: تولید کنندگان عمده در صنایع دستی که دارای ثبت شرکت حقوقی و یا برند باشند بدون مجوز از مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای اقدام به آموزشگاه صنایع دستی کنند.

سهمیه روانخواه به راه‌اندازی خانه‌های صنایع دستی در سطح استان اشاره کرد و افزود: کسانی که دراین حوزه دارای مجوز از اداره کل داشته باشند می‌توانند با راه‌ اندازی خانه‌های صنایع دستی در خانه‌های قدیمی درکنار آن اقدام به فروش، تولید، آموزش و حتی رستوران و پذیرایی کنند.

وی از فعالان صنایع دستی درخواست کرد: در حوزه آموزش و ارایه خدمات فروش در بحث بسته بندی و استاندارد بودن تولید خود اهتمام جدی و در کار خود اعتماد به نفس داشته باشند.

روانخواه گفت: تمامی مشکلات و درخواست‌ های فعالان صنایع دستی شهرستان بردسکن پس از بررسی و در کارگروه مربوطه در اداره کل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات سخت گیری میکنند که مکاتبه لازم صورت گرفته است که روند پرداخت تسهیل شود.

مدیر میراث‌فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان بردسکن ضمن ارایه گزارشی از حوزه صنایع دستی شهرستان بردسکن گفت: سال گذشته بیش از ۲۰ کارگاه صنایع دستی در شهرستان بردسکن برگزار شده است.

محمد نظام آبادی افزود: شهرستان بردسکن در حوزه صنایع دستی از ظرفیت و پتانسیل بالایی برخوردار است که چراغ برخی از آنها هنوز در شهرستان بردسکن روشن است.

وی ادامه داد: میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان و استان برای رونق بخشیدن به حوزه صنایع دستی و ایجاد خانه‌های صنایع دستی در شهرستان بردسکن آمادگی دارد.

معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی نیز گفت: نسبت به تمدید مجوز خود اقدام کنند در غیر این صورت هر گونه حوادثی رخ دهد بیمه پاسخ گو نخواهد بود که می‌طلبد نسبت به بروز رسانی مجوز خود اقدام کنند.

محمد رکنی افزود: تکریم میهمانان مورد تاکید ما است و متاسفانه برخی از مجموعه های اقامتی در حوزه تکریم میهمانان موفق عمل نکرده‌اند و از طرف دیگر می طلبد بخث گردشگری سبز و مدیریت پسماند را مورد توجه قرار دهند .