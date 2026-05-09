وزیر راه و شهرسازی بر لزوم تسریع در تکمیل آزاد راه حرم تا حرم و اتصال مرزهای شرقی به غربی کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرزانه صادق در نشست پایانی سفر یک روزه خود به سمنان با اشاره به افتتاح بخش اول قطعه دوم آزاد راه حرم تا حرم به طول ۳۶ کیلومتر در مسیر شهر آرادان تا عبدل آباد گفت : این آزاد راه در واقع بخش مهمی از مسیر ترانزیتی سرخس به مهران و متصل کننده شرق به غرب کشور است و تکمیل آن از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد .

وی افزود : آزادراه حرم‌تاحرم در مسیر گرمسار - سمنان به طول ۱۱۴ کیلومتر در قالب سه قطعه تعریف شد که ۳۶ کیلومترِ افتتاح‌شده بخشی از قطعه دوم این طرح در محدوده آرادان تا عبدل‌آباد است و برای تکمیل این مسیر از استان خراسان رضوی برنامه ریزی شده است .

وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به افتتاح ۲ هزار و ۹۴۹ واحد مسکونی در استان سمنان گفت : ارائه خدمات روبنایی در این شهرک های مسکونی نظیر مدرسه ، پارک و درمانگاه پیگیری می شود .

وی همچنین به افتتاح ۵ طرح های حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای در استان سمنان اشاره و خاطرنشان کرد : این طرح ها که بخشی از آن تامین ماشین آلات و یکی از آنها زیر گذر شهدای وحدت بود در ارتقای ایمنی تردد شهروندان در جاده ها موثر است .