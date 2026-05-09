به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آقای غلامرضا امیرخانی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور در این برنامه گفت؛ کتابخانه‌های ملی که در همه کشور‌های دنیا هم هستند و معمولا هم در پایتخت آن کشور قرار دارند و وظیفه حفظ و نگهداری میراث مکتوب آن کشور را دارند، یعنی کتاب‌هایی که چاپ می‌شود، مجلاتی که چاپ می‌شود، نسخه‌های خطی و خیلی مواردی از این دست و الان هم که در دوره جدید منابع الکترونیکی دیجیتال‌ها هم شامل همین قضیه می‌شود، در ایران کتابخانه ملی سال هزار و سیصد و شانزده شمسی تاسیس شده یعنی تقریبا سال دیگر می‌شود نود سال که از تاسیس کتابخانه ملی گذشته، اسناد ملی یا آرشیو ملی آن هم در همه کشور‌های دنیا وجود دارد و وظایف مختلفی دارد که امروز می‌خواهیم به آن بپردازیم آن در کشور ما در سال هزار و سیصد و چهل و نه تقریبا و در چنین روزی امروز نوزده اردیبهشت است دقیقش را بخواهیم بگوییم هفده اردیبهشت سال هزار و سیصد و چهل و نه این سازمان، یعنی تقریبا پنجاه و شش سال سابقه دارد تاسیس شده، این دو سازمان مستقل در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک یعنی تقریبا بیست و چهار سال پیش با هم ادغام شدند و نام فعلی را پیدا کردند سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، که کتابخانه‌ی ملی نزدیک به نود سال سابقه دارد، اسناد ملی تقریبا پنجاه و شش سال این چهل و نه برمی گردد به آن اسناد ملی، ولی الان این دو سازمان یکی شده است.

امیرخانی افزود: ما وقتی از سند صحبت کنیم بسیاری از مردم خوب ما بیشتر در ذهنشان می‌آید اسناد تاریخی قدیمی و اسنادی که مربوط به دوره‌های مختلف تاریخی بوده اسنادی که مسائل مختلف تاریخی اقتصادی فرهنگی را نشان می‌دهد، حتی قباله‌های ازدواج دیدید که به صورت سند‌های قدیمی، چون بعضی‌ها ممکن است قاب کرده باشند در خانه هایشان و مواردی از این دست که کاملا درست است اینها همه مشمول تعریف سند است، اما آن چیزی که سازمان اسناد ملی بر عهده دارد و وظیفه اصلی آن است و اصلا برای این شکل گرفته این اسناد قدیمی و تاریخی یک بخش کوچکش است، بخش اصلی کار سازمان اسناد ملی که الان در قالب یک معاونت سازمان ما فعالیت می‌کند، یعنی معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، جمع آوری حفظ و نگهداری و تعیین تکلیف تمام مکاتبات دولتی است، یعنی ما یک تعریفی داریم می‌گوییم از لحظه‌ای که یک نامه‌ای در یک سازمان دولتی تولید می‌شود، تولید می‌شود یعنی به معنای اینکه امضا می‌شود و شماره می‌خورد حالا الان اتوماسیون است قبلا کاغذی بود طبیعتاً از لحظه‌ای که این نامه مکاتبه می‌شود این نامه دیگر یک سند است، این نامه مکاتبه و تولید می‌شود این یک سند است و هیچ مقامی حق ندارد این را از بین ببرد و امحاء کند، تعیین تکلیف این سند فقط با سازمان اسناد ملی است فقط کارشناسان ما می‌توانند این کار را انجام بدهند، منتها این به این معنا است که وقتی شما مثلا در صداوسیما در یک وزارتخانه‌ای یک نامه و مکاتبه‌ای تولید می‌شود، در واقع سندی تولید می‌شود طبیعی است این یک سند جاری است، می‌رود بایگانی و مراحل مختلف را می‌گذراند قانونگذار مکلف کرده تمام سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و موسسات را که بعد از چهل سال باید اسنادشان را به سازمان اسناد و کتابخانه ملی تحویل بدهند، سازمان اسناد و کتابخانه ملی کارشناسانی می‌فرستد اسناد را بررسی می‌کنند ممکن است بعضی از این‌ها یک سری فرم‌های تکراری باشد، اسناد بی ارزشی باشد به هر حال ارزش آرشیو شدن نداشته باشد، امحاء می‌شود، مابقی اسناد در آرشیو ملی ایران نگهداری می‌شود، یعنی آنجایی که یعنی مرجعی که طبق قانون باید تصمیم بگیرد فقط آن بخش اسناد ملی است که با توجه به امکاناتی که دارند، استاندارد‌هایی که دارند اسناد را تعیین تکلیف می‌کنند.

وی گفت: ممکن است یک زمانی مثلا به دنبال سند استخدامی پدربزرگمان باشیم که مثلا کارمند وزارت آموزش و پرورش بوده در یک شهرستانی در یک استانی و آن سندش باید پیش ما باشد. حتی اینها را، هم اسنادی که جنبه ملی دارد ممکن است بعد‌ها برای یک سری پروژه‌های بزرگ مثلا فرض کنید پروژه سدسازی، نیروگاه سازی یا هر چیزی همه اینها سند است یعنی اگر وزارت نیرو یک بخشی سدی ساخته در صد سال پیش اسنادش الان باید پیش ما باشد و آن مهندسی که الان می‌خواهد برود در آن منطقه و مطالعات علمی کند زمین شناختی کند و یا هر کار دیگری انجام بدهد باید بتوانیم به آرشیو ملی رجوع کنند و از این‌ها استفاده کند این تمرکز کار پژوهشگر را آسان می‌کند، خیلی‌ها فکر می‌کنند که پژوهشگر فقط آن مورخ است کسی که با تاریخ سرو کار دارد نه عرض کردم همین نمونه‌ای که گفتم، یا ممکن است شما یک پژوهشگری در حوزه پزشکی می‌خواهد ببیند که الان دوره‌ی کرونا این قضیه بود که هشتاد سال پیش هم یک نوع آنفلوانزای همه گیر هم بوده در دنیا در ایران یا مثلا طاعون بوده.

امیرخانی افزود: قطعا پیشینه نقشه شیوع کرونا که این چطوری بوده و چطوری پخش شده بوده این بیماری و چطوریه کنترل شده، همه این‌ها بالاخره یک سابقه‌ای دارد سابقه برای سهولت دسترسی و برای و نگهداری برای آیندگان قانون گذار این تشخیص را داده که در جایی به نام آرشیو ملی اینها نگهداری شود.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور گفت: ببینید در دسته بندی‌هایی که اساتید حوزه سند شناسی می‌کنند، دو دسته اصلی دارد اسناد، به یکی می‌گویند اسناد اخوانیات همین سند‌های خانوادگی است، نامه‌هایی که ممکن است فرض کنید عمه فلان شخص به پدر آن شخص نوشته خواهر و برادر بودند دیگر، یا اجدادشان نوشتند حالا من نمونه قباله ازدواج را دیده‌ام، خیلی از این مبایعه نامه‌ها، مصالحه نامه‌ها، همه این‌ها یک نوع سند‌هایی هستند که ممکن است سند‌های خانوادگی و شخصی باشند که این‌ها خیلی وقت‌ها در خانواده‌ها است ما به اینها می‌گوییم اخوانیات در تقسیم بندی، تقسیم بندی دوم دیوانات است اسناد، دیوانیات یعنی همین بحث‌های دولتی و اداری همان تفکیکی که شما کردید کاملا درست است مردم عزیز ما خانواده‌ها یک مقدار از این اسناد را دارند این اسناد حالا من تقریبا به شما می‌توانم بگویم اسنادی بالای صد سال قدمت داشته باشم در مجموع اسناد قابل توجهی هست، حتی اگر یک سند ساده‌ای باشد مثلا شخص حساب و کتاب و خرج و مخارج مغازه اش را نوشته باشد، این‌ها برای پژوهشگر نه یکی بلکه حجمی از این اسناد وقتی یک پژوهشگر روی آن کار می‌کند به عنوان مطالعه‌های جامعه شناسی، تاریخ اقتصادی ممکن است مهم باشد.

غلامرضا امیرخانی افزود: سند خانوادگی برای فرد مهم است، البته از جهت سازمان اسناد ملی هم به عنوان یک برگ سند تاریخی یا چندین برگ سند تاریخی می‌تواند مهم باشد، حالا افراد و مردم تشخیص می‌دهند که شرایط نگهداری این را ندارند ممکن است آسیب ببیند، چون شرایط خاص می‌خواهد در اثر رطوبت، در اثر نور به عنوان نمونه روزنامه‌ها دیدید بعد از یک مدت زرد شده و این مشکلی که پیش می‌آید اسناد ممکن است در اثر رطوبت، در اثر جانورانی که هستند بید است، موریانه است از بین برود. بنابراین آن را به سازمان اسناد و کتابخانه ملی می سپارند تا به درستی از آن نگهداری شود.