به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد، طرح استعدایابی تیراندازی با کمان ویژه معلمان استان یزد به مناسبت هفته معلم و گرامیداشت مقام شامخ معلمین در اردیبهشت ۱۴۰۵ در سایت تیراندازی با کمان آرش کمانگیر توسط هیئت تیراندازی با کمان شهرستان یزد به صورت رایگان برگزار می‌شود.

معلمان برای هماهنگی‌های لازم و نیز ثبت نام می‌توانند با شماره ۰۹۱۳۴۵۳۱۴۷۱ تماس بگیرند.