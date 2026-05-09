به مناسبت هفته معلم و تجلیل از مقام شامخ معلم در سایت تیراندازی با کمان آرش کمانگیر یزد طرح استعدایابی تیراندازی با کمان ویژه معلمان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد، طرح استعدایابی تیراندازی با کمان ویژه معلمان استان یزد به مناسبت هفته معلم و گرامیداشت مقام شامخ معلمین در اردیبهشت ۱۴۰۵ در سایت تیراندازی با کمان آرش کمانگیر توسط هیئت تیراندازی با کمان شهرستان یزد به صورت رایگان برگزار میشود.
معلمان برای هماهنگیهای لازم و نیز ثبت نام میتوانند با شماره ۰۹۱۳۴۵۳۱۴۷۱ تماس بگیرند.