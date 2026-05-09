به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کیانوش گودرزی گفت: بر اساس مصوبه ابلاغی، قراردادهای اجاره‌ای که تاریخ پایان آن‌ها همزمان با دوره شرایط جنگی است، به‌صورت خودکار برای دو ماه تمدید می‌شود تا مستأجران فرصت کافی برای جابه‌جایی یا تمدید نهایی داشته باشند.

وی افزود: این تمدید نیازی به مراجعه به بنگاه‌های املاک یا توافق جدید با موجر ندارد و به‌صورت قانونی اعمال خواهد شد.

گودرزی با اشاره به الزامات اجرایی این مصوبه تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی موظف شده زیرساخت اجرای این تصمیم را در سامانه «خودنویس» فراهم کند و مشاوران املاک نیز مهلت‌های جدید قراردادها را در این سامانه ثبت کنند.

رئیس کارگروه تخصصی ملی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران همچنین تأکید کرد: سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی بر اجرای این بخشنامه نظارت خواهند داشت و مستأجران در صورت بروز هرگونه تخلف می‌توانند شکایت خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند.