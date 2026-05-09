پیشبینی وزش باد تا دوشنبه برای بوشهر
هواشناسی بوشهر پیشبینی کرد: وزش باد و تلاطم دریا تا اوایل روز دوشنبه در استان ادامه خواهد داشت.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی، با تداوم وزش باد بهنسبت شدید تا شدید شمال غربی تا اوایل وقت روز دوشنبه، سواحل و فراساحل استان بهتناوب مواج خواهند بود.
طلیعه محمدی افزود: در این مدت احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقهای و همچنین در برخی نقاط استان وقوع گردوخاک محلی، دور از انتظار نیست.
وی جهت وزش باد را بیشتر شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۴ گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت، روی دریا و در سواحل در برخی ساعتها ۱۶ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۴ کیلومتر در ساعت پیشبینی کرد.
کارشناس هواشناسی بوشهر ادامه داد: ارتفاع موج دریا هم ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتیمتر و در نواحی مرکزی و جنوبی ۱۲۰ تا ۲۱۰ گاهی تا ۲۴۰ سانتیمتر خواهد بود.
به گفته محمدی فردا در بندر بوشهر مد دریا ساعت ۰۱:۱۶ و جزر دریا ساعت ۲۱:۳۱ دقیقه خواهد بود.