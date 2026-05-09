به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ استاندار گیلان امروز به مناسبت هفته معلم گفت: تا سال ۲۰۳۰ چهل درصد از افرادی که شغل دارند، به دلیل پیشرفت‌های تکنولوژی، شغل خود را از دست می‌دهند و ما باید از هم اکنون به فکر مهارت‌های زندگی در آینده باشیم.

هادی حق شناس افزود: معلمان امروز وظیفه مهم تری برای تربیت نسلی آگاهتر دارند تا بتوانند کشور را به پیشرفتی که شایسته آن است برساند.

جبار کوچکی نژاد رییس مجمع نمایندگان گیلان در این مراسم، گفت: سند تحول در آموزش و پرورش مهجور افتاده است، در صورتی که بسیاری از مشکلات آموزشی کشور با بکارگیری این سند حل می‌شود.

محمد رضا احمدی سنگری نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی هم گفت: در سال گذشته تلاش کردیم تا معوقات فرهنگیان را به روز کنیم و بودجه آموزش و پرورش را از ۸ درصد به ۱۵ درصد برسانیم.

محمد دوستار رییس دانشگاه فرهنگیان گیلان هم گفت: معلمی هنر آموزش دادن و پروراندن نسلی است که باید آینده ساز کشور باشند و طبیعی است که هرچقدر ما برای تربیت معلمان و رفاه آن‌ها تلاش کنیم، نتیجه آن را در آینده کشور خواهیم دید.

در این مراسم، از سرآمدان آموزش در یک دهه گذشته، در دانشگاه فرهنگیان تجلیل شد.