مراسم تشییع و تدفین محمد موفق، پیشکسوت صنف دستیاران کارگردان و برنامه ریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد موفق پیشکسوت صنف دستیاران کارگردان و برنامه ریز صبح امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت با حضور اهالی سینما رهسپار خانه ابدی شد.

در ابتدا علی جناب عضو هیات مدیره صنف برنامه ریزان و دستیاران کارگردان که اجرای برنامه را بر عهده داشت گفت: امروز در سوگ محمد موفق از همکاران پیشکسوت و کاربلد هستیم. امیدوارم روحش قرین رحمت قرار گیرد. او با صورت رسمی و خشنش همیشه دلی مهربان داشت که هیچ وقت از یاد ما نمی‌رود.

در ادامه منوچهر شاهسواری تهیه کننده پیشکسوت سینما و مدیر فرهنگی نیز گفت: امیدوارم دوستان متوجه باشند که ما به عنوان بچه‌های سینما پیش از آنکه به خاطر شخصیت‌های حقوقی‌مان اینجا باشیم، به خاطر رفاقت‌های چند ده ساله اینجا هستیم.

وی با بیان اینکه سپهر پیچاپیچ درحال زدن گزند به همه ما است، ادامه داد: محمد موفق با اینکه نتوانست به اندازه نامش موفق باشد، اما از نظر انسانی، رفاقت و دوستی انصافا موفق بود و اگر ما در مقابل محبت‌های او اقدامی کرده باشیم، ارزشی ندارد.

این مدیر فرهنگی بیان داشت: به خواهرعزیزش که در تمام این مدت از او مواظبت کرد تسلیت می‌گویم همچنین به همه دوستان قدیم و جدید او. ما که از دوستان قدیم او هستیم با یک حس و دوستان جدید با یک حس دیگر از او یاد می‌کنند، اما آنچه مهم است اینکه ما فقط در روز‌های شاد در کنارهم نیستیم،‌ای کاش همه دوستانش امروز اینجا حضور داشتند.

در این مراسم افرادی همچون منوچهر شاهسواری، رضا کریمی، علیرضا حسینی، علیرضا سلمان نصر، غلامرضا رمضانی، آزیتا موگویی، مسعود میامی، رضا سخایی، دانش اقباشاوی، علی قائم مقامی، علی هفته‌ای، نیلوفر محمودی، نورالدین گودرزی، هاشم میرطالبی، محمود نیشابوری، عباس حاجی درویش، منصوره وافری، هیات مدیره و اعضاء انجمن دستیاران و برنامه ریزان سینمای ایران حضور داشتند.