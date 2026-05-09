در سومین گام اجرای برنامههای حمایتی دولت برای بنگاههای متاثر از جنگ رمضان، فرایند ثبتنام دریافت تسهیلات حفظ اشتغال در شرایط اضطرار آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، این تسهیلات که بهصورت سرمایه در گردش پرداخت میشود، با هدف تأمین حداقل حقوق و دستمزد یکماهه کارکنان بنگاهها طراحی شده و مبلغ آن برای هر نفر ۲۲۰ میلیون ریال تعیین شده است.
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، بنگاههای اقتصادی دارای بیش از ۵۰ نفر نیروی انسانی بیمهشده مشمول دریافت این تسهیلات هستند. ثبتنام از ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. متقاضیان باید از طریق سامانه کات به نشانی kat.mefa.ir اقدام کنند.