به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، این تسهیلات که به‌صورت سرمایه در گردش پرداخت می‌شود، با هدف تأمین حداقل حقوق و دستمزد یک‌ماهه کارکنان بنگاه‌ها طراحی شده و مبلغ آن برای هر نفر ۲۲۰ میلیون ریال تعیین شده است.

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، بنگاه‌های اقتصادی دارای بیش از ۵۰ نفر نیروی انسانی بیمه‌شده مشمول دریافت این تسهیلات هستند. ثبت‌نام از ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. متقاضیان باید از طریق سامانه کات به نشانی kat.mefa.ir اقدام کنند.