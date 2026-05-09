فرماندار بهارستان گفت: جابجایی ایستگاه گلستان به نقطه‌ای در دسترس‌تر، احداث خط دوم ریل‌باس و استقرار ایستگاه قطار بین‌شهری گامی مهم در مسیر اتصال بهارستان به شبکه ریلی کشور و ارتقای رفاه شهروندان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحمید شرفی در بازدید از خطوط ریل‌باس شهرستان، که با همراهی هادی نوریان معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، معاون عمرانی شهرداری گلستان و نمایندگان اداره کل راه‌آهن استان تهران انجام شد، بر لزوم توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی در این شهرستان تأکید کرد.

شرفی در حاشیه این بازدید اظهار داشت: توسعه خدمات ریلی در بهارستان از مطالبات جدی مردم است و ما با نگاه کارشناسی و پیگیری مستمر، درصدد هستیم زیرساخت‌های موجود را بهبود داده و زمینه دسترسی آسان‌تر و مناسب‌تر شهروندان به حمل‌ونقل عمومی ریلی را فراهم کنیم.

وی با اشاره به مسائل مطرح‌شده در این بازدید افزود: یکی از موضوعات مهم، ترمیم و بهسازی ایستگاه‌های فعلی ریل‌باس است تا با افزایش امکاناتی نظیر روشنایی مناسب، صندلی‌های انتظار، ارتقای امنیت و سایر خدمات مورد نیاز، شرایط بهتری برای استفاده شهروندان فراهم شود.

فرماندار بهارستان ادامه داد: همچنین جابجایی ایستگاه ریل‌باس گلستان و استقرار آن در مکانی که دسترسی مردم به آن آسان‌تر باشد، از دیگر محور‌های مورد بررسی است که می‌تواند نقش مؤثری در افزایش رضایتمندی شهروندان و استقبال بیشتر از این ناوگان حمل‌ونقلی داشته باشد.

شرفی با بیان اینکه توسعه خطوط ریلی بهارستان باید متناسب با نیاز جمعیتی و ظرفیت‌های منطقه دنبال شود، تصریح کرد: احداث خط دوم ریل‌باس از دیگر برنامه‌های مهمی است که می‌تواند ضمن افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافر، در بهبود کیفیت خدمات و کاهش مشکلات موجود مؤثر باشد.

وی همچنین استقرار ایستگاه قطار بین‌شهری را از مطالبات راهبردی شهرستان دانست و گفت: اتصال شهرستان بهارستان به شبکه ریلی کشور، ظرفیتی ارزشمند برای توسعه اقتصادی، تسهیل رفت‌وآمد شهروندان و ارتقای جایگاه این منطقه در حوزه حمل‌ونقل خواهد بود و این موضوع با جدیت در دستور کار قرار دارد.