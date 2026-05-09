یک گروه جهادی روانشناسی با نام حرکت، فعالیت خود را برای کمک به بهبودی دانش آموزان آسیب دیده دبستان شجره طیبه میناب آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مسئول گروه جهادی حرکت گفت: فعالیت این گروه ۱۵ نفره شامل بازی درمانگر، مشاور و نوروتراپیست است.

زهرا دهقانی افزود: گروه غربالگری کودکانی که دارای اضطراب بالا، ترس، اختلال خواب و کسانی که استرس بعد از سانحه دارند را شناسایی، و برایشان روند درمان را آغاز کردند.

وی گفت: در کنار درمان، برای خانواده‌ها و والدین این کودکان هم در زمینه رفتار و نوع برخورد با آنها، کارگاه روانشناسی برگزار می‌شود.

مسئول گروه جهادی گفت: برای گروه درمان بیمارستان حضرت ابوالفضل میناب، آتش نشانی و هلال احمر که از لحاظ روحی آسیب دیده بودند نیز مشاوره بالینی برگزار شد.

فعالیت این گروه تا شهریورماه در میناب ادامه دارد.