بنابراعلام متخصصان، بلند بودن صدا در محیط‌ها، استفاده طولانی از هندزفری و بی توجهی به عفونت‌های ساده‌ی گوش سه عامل تأثیرگذار در کاهش شنوایی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان، دکتر سهراب ربیعی از متخصصان گوش، حلق و بینی با بیان اینکه اختلالات شنوایی یکی از مشکلات رو به افزایش درجامعه است، تاکید کرد: با مدیریت بحران در مقابله با بحران ها و اضطراب، از افت ناگهانی صدا یا دیگر آسیب های شنوایی جلوگیری کرد ولی در صورت هر نوع آسیب شنوایی برای درمان حداکثر تا دو هفته باید به پزشک مراجعه کرد.

عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: بیش از ۵۰ درصد از انواع کم شنوایی و ناشنوایی در بزرگسالان و کودکان قابل پیشگیری اولیه است.

وی ادامه داد: استفاده از هندزفری چون صدا را کامل در کانال گوش متمرکز می کند به شدت گوش را ضعیف می کند که به جز مواقع ضرورت آن هم خیلی کم نباید استفاده کرد، هدست گرچه بهتر از هندزفری است ولی ترجیحا از آن هم باید کم استفاده کرد.

دکتر نظام الدین برجیس متخصص گوش، حلق و بینی هم با بیان اینکه تنظیم میزان صدای تلویزیون از ملاک های روتین در دسترس است گفت: اگر قبلا با درجه های پایین (کمتر از ۱۰) ، صدای تلویزیون را می شنیدیم والان باید،درجه را بالاتر از ۱۵ ببریم باید حتما برای معاینه به متخصص مراجعه کنند.

دکتر مهرداد رقاع متخصص گوش، حلق و بینی نیز با بیان اینکه پرده گوش ضخامت بسیار کمی (مثل پوست های نازک پیاز) دارد گفت: یک عفونت خیلی کوچک هم در گوش میانی که در کودکان کمتر از چهار سال شایع است، باعث پارگی پرده گوش می شود و در صورت درمان نکردن به موقع باعث کم شنوایی شود.

وی در ادامه مشخصه بارز سرگیجه ناشی از بیماری های متنوع گوش را، سرگیجه شدید که تعادل طرف را از بین میگی برد و فرد را زمین گیر می کند اعلام و اضافه کرد : همین اختلال در گوش میانی امکان ایجاد سرگیجه با وقوع زمان های متفاوت در بیمار با احتمال وقوع آسیب کم شنوایی یا بدون آسیب شنوایی را بدنبال دارد.

این سه عضو هئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم با رد وجود چیزی با عنوان گوش پاک کن معتقداند، گوش ارگانی است که جرم هایش که خدادادی برای جلوگیری از عفونت گوش و ورود اجسام به داخل گوش ایجاد می شود خود به خود بیرون می آید و درصورت استفاده از گوش پاک کن های بازاری امکان پارگی پرده گوش و ایجاد عفونت وجود دارد.

به توصیه این متخصصان گوش، حلق و بینی، بعد از خیس شدن گوش، نباید از حوله، گوش پاک کن یا دستمال کاغذی استفاده و در صورت لزوم از سشوار با فاصله زیاد باید استفاده کرد چون دست کاری های گوش باعث آسیب می شوند.

این صاحب‌نظران توصیه دارند، افراد در صورت بروز علائمی مانند کاهش شنوایی، وزوز یا خونریزی از گوش باید حداکثر تا ۲۴ ساعت به پزشک مراجعه کنند.