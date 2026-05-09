به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ژوزه مورینیو سرمربی پرتغالی تیم بنفیکا، در گفت‌وگوی مفصل از دوران مربیگری خود و همچنین حضور تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ سخن گفت. مربی مشهور که در رسانه‌ها بار دیگر نامش با باشگاه رئال مادرید گره خورده، تاکید کرد که ایران کاملاً شایسته حضور در بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی جهان است.

مورینیو در خصوص جام جهانی پیش‌رو، اظهار داشت: تیم ملی پرتغال توانایی انجام هر کاری را دارد. این تیم از نسلی فوق‌العاده بهره می‌برد و یک سال پیش قهرمان لیگ ملت‌ها شد. در سال ۲۰۱۶ نیز توانستیم جام ملت‌های اروپا را فتح کنیم، اما نسل فعلی از نظر فنی حتی از آن تیم هم برتر است. البته نباید از قدرت تیم‌هایی مثل برزیلِ کارلتو آنچلوتی و آرژانتین غافل شد، اما پرتغال می‌تواند قهرمان جام جهانی ۲۰۲۶ شود.

او درباره تیم ملی ایران و حواشی پیرامون احتمال محدودیت‌های سیاسی، افزود: سیاست و ورزش دو حوزه جدا از هم‌اند. بازیکنان ایرانی با شایستگی توانستند به جام جهانی راه یابند، جامی که این بار با حضور تیم‌های بیشتری برگزار می‌شود. آنها حق دارند در این رقابت‌ها شرکت کنند و توانایی خود را به نمایش بگذارند.