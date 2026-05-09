استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر شتاب‌بخشی به طرح‌های کلیدی همچون کریدور شمال - جنوب، آزادراه ارومیه - تبریز و محور‌های مواصلاتی مرزی، گفت: با وجود محدودیت‌های اعتباری، اقدامات سرمایه‌گذاری بزرگی در راستای رفع محرومیت و نوسازی زیرساخت‌های استان با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، طرح‌های نیمه‌تمام و چندساله را طلسم توسعه استان دانسته و افزود: دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل با درک شرایط حساس کنونی، در مسیر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام گام بردارند.

وی همچنین با تأکید بر لزوم ارتقای معیشت کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: سهم عمده منابع استان باید صرف اشتغال و بهبود زندگی مردم شود و نباید هیچ شهروندی پشت در‌های کمیسیون‌ها و کمیته‌ها در انتظار بماند.

استاندار آذربایجان‌غربی از هم‌افزایی بی‌سابقه میان ارکان دولت، دستگاه‌های قضایی، امنیتی و نظارتی در استان نیز قدردانی کرده و افزود: در شرایطی که سیاست دولت بر تفویض اختیار به استان‌هاست، باید امور جاری با روحیه جهادی در داخل استان گره‌گشایی شود.

رحمانی در پایان با اشاره به نقش مرز در توسعه و جایگاه راهبردی آذربایجان‌غربی در امنیت غذایی کشور، اضافه کرد: در راستای کنترل بازار و مقابله با تبعات تورمی، واردات اقلام اساسی از طریق مرز‌های استان آغاز شده و فعال‌سازی بیش از پیش بازارچه‌های مرزی و بهره‌مندی مرزنشینان از این ظرفیت ضروری است.