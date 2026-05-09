به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار سیدموسی حسینی در گفت‌و‌گو فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در مبارزه با قاچاق کالا با اشرافیت اطلاعاتی پی بردند یکی از شرکت‌ها در شهرک صنعتی گرمسار اقدام به استفاده غیر مجاز از فرآورده‌های نفتی غیر مجاز کرده است که تحقیقات تخصصی خود را در این زمینه آغاز کردند.

وی افزود: پلیس پس از بررسی دقیق موضوع با همکاری دستگاه‌های متولی و هماهنگی قضایی نسبت به بازرسی شرکت مورد نظر اقدام کرد.

سردار حسینی با اشاره به کشف ۱۱۱ هزار لیتر فرآورده‌های نفتی غیر مجاز، گفت: کارشناسان ارزش این محموله را ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

این مقام ارشد انتظامی از دستگیری ۲ مسئول این شرکت خبر داد و تصریح کرد: پرونده در این رابطه تشکیل و تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان با هشدار نسبت به قاچاق فرآورده‌های نفتی و سایر کالا‌های غیر مجاز تاکید کرد: پلیس با حمل و توزیع کنندگان سوخت قاچاق به صورت قاطع و قانونی برخورد خواهد کرد.