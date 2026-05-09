به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛محمدعلی‌اکبری, رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور، اعضای هیئت رئیسه و جمعی از مسئولان استانی در ساری، بر سهم ۷.۵ درصدی این دانشگاه در آموزش عالی کشور و لزوم توسعه برنامه‌محور آن تأکید کردند. این گردهمایی که با هدف تجلیل از مدرسان برتر استان مازندران برگزار شد، فرصتی ارزشمند برای بازنگری در جایگاه و اهداف این دانشگاه مهارت‌محور فراهم آورد.

محمدعلی‌اکبری,رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با اشاره به نرخ اشتغال بیش از ۷۰ درصدی فارغ‌التحصیلان این دانشگاه، آن را افتخاری دیگر در کارنامه دانشگاه خواند و تصریح کرد: رتبه نخست اشتغال کشور به دانشجویان ما تعلق دارد.

وی بر نقش مهم مدرسان خبره و استادکاران تأکید کرد و شناسایی و به‌کارگیری بیشتر آنان را از اولویت‌های دانشگاه دانست. علی‌اکبری در ترسیم چشم‌اندازی از دانشگاه مهارتی، فلسفه استقرار مراکز آموزشی در دل کارخانه‌ها و صنایع را تربیت فارغ‌التحصیلانی متفاوت و آماده ورود به بازار کار عنوان کرد و از اساتید خواست تا دانشجویان را همچون فرزندان خود پرورش دهند و نگذارند بدون مهارت از دانشگاه خارج شوند.

در ادامه، مصطفی نعمتی , معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با اشاره به فراز و نشیب‌های گذشته دانشگاه جامع علمی کاربردی، آن را یکی از بزرگ‌ترین ارائه‌دهندگان خدمات آموزشی در کشور با بیش از ۲۳۰ هزار دانشجو توصیف کرد که بدون تحمیل بار مالی اضافی بر دولت، زمینه ورود افراد مهارت‌محور را به جامعه فراهم می‌سازد. وی با بیان اینکه این دانشگاه برخلاف سایر مراکز آموزشی در سال گذشته با کاهش دانشجو مواجه نبوده و خانواده‌ها به آینده شغلی فرزندانشان در این دانشگاه باور دارند، رویکرد اصلی دانشگاه را توسعه برنامه‌محور با هدف رفع مشکلات و خلأهای کشور اعلام کرد و افزود: در این دانشگاه برای تمام مشاغل، برنامه‌ریزی‌های کلانی صورت گرفته و حرکت به سوی تأمین نیازهای کشور، یکی از اهداف اصلی ماست.

در پایان این مراسم، از مدرسان برتر دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران با اهدای لوح قدردانی و هدایای نقدی تجلیل شد.