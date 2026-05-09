طرح حفاظت و تکثیر آهوی مغان در استان اردبیل با هدف احیای یکی از مهمترین ذخایر ژنتیکی حیاتوحش شمالغرب کشور دنبال میشود و اقدامات حفاظتی، زیستگاهی و تکثیر در پارک ملی و منطقه حفاظتشده مغان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، دشت مغان که از زیستگاههای طبیعی آهو در شمالغرب کشور به شمار میرود، بهدلیل شرایط آبوهوایی، پوشش گیاهی مناسب و گستره دشتهای باز، ظرفیت ویژهای برای نگهداری این گونه از حیات وحش دارد.
طبق اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، طی سالهای اخیر با اجرای طرح حفاظت و تکثیر آهوی مغان، گامهای مهمی برای احیای جمعیت این گونه شاخص و جلوگیری از کاهش آن برداشته شده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از اداره کل حفاظت محیطزیست استان اردبیل، مهمترین محورهای این طرح شامل پایش مستمر جمعیت آهو، تقویت حفاظتی زیستگاه، مقابله با شکار غیرمجاز، تأمین آبشخورهای ثابت و توسعه تکثیر آهوی مغان است.
با توجه به اینکه شکار غیرمجاز و ایجاد مزاحمت در زیستگاهها از اصلیترین تهدیدهای آهو محسوب میشود، یگان حفاظت محیطزیست استان اردبیل گشتهای مستمر خود را در محدوده منطقه حفاظت شده مغان افزایش داده است.
استقرار دوربینهای تلهای و حضور محیطبانان در نقاط حساس از جمله برنامههایی است که به کاهش چشمگیر تهدیدات انسانی و بهبود شرایط نگهداری و تکثیر آهوی مغان منجر شده است.
اداره کل حفاظت محیطزیست استان اردبیل اعلام کرده که در سالهای اخیر، عملیات سرشماری زمستانه و تابستانه آهوان با دقت بیشتری انجام میشود.
همزمان، اقداماتی مانند مرمت آبشخورها، کاشت گونههای گیاهی بومی، بهبود مسیرهای دسترسی محیطبانان و تنظیم چرای دام در دستور کار قرار گرفته تا رقابت غذایی میان دام و آهو کاهش یافته و امنیت زیستگاه افزایش یابد.
از دیگر برنامههای این طرح، تکثیر آهوان در سایتهای کنترلشده و انتقال تدریجی آنها به دامنههای جنوبی حوزه مغان است.
کارشناسان حفاظت محیطزیست استان اردبیل میگویند تکثیر مدیریتشده نقش مهمی در جلوگیری از کاهش تنوع ژنتیکی و پایداری جمعیت دارد و چند راس آهو که طی سال گذشته زادآوری موفق داشتهاند، تحت نظارت دامپزشکی و تیم فنی مورد مراقبت قرار گرفتهاند.
اجرای بسیاری از طرحها از جمله طرح تکثیر و احیای آهوی مغان بدون جلب مشارکت مردم محلی امکانپذیر نیست؛ به همین دلیل، اداره کل حفاظت محیطزیست اردبیل برنامههای آموزشی برای روستاهای حاشیه دشت مغان برگزار کرده تا اهمیت زیستمحیطی آهو برای ساکنان محلی تبیین شود.
فرهنگسازی درباره عدم آزار گونههای حیاتوحش و اطلاعرسانی درباره پیامدهای شکار غیرمجاز از محورهای این برنامههاست.