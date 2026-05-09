مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز از شارژ کالابرگ یک میلیون تومانی خانوارهای درآمدی که رقم انتهای کد ملی سرپرستان آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ از فردا یکشنبه بیستم اردیبهشت خبر داد.
فلاح نژاد در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، گفت: در این مرحله مبلغ کالابرگ تغییری نکرده و افزایش مقدار کالابرگ در حال بررسی است و اگر تغییری ایجاد شود در مرحله بعدی اعمال خواهد شد. وی گفت: حدود ۳ ملیون نفر در استان البرز از این طرح بهره مند می شوند و بیش از ۱۳ هزار فروشگاه خرد و زنجیره ای به طرح کالابرگ در استان البرز متصل هستند و شهروندان می توانند برای خرید کالابرگ به این فروشگاه ها مراجعه کنند. اقلام کالابرگ شامل گوشت مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کمچرب، ماست کمچرب، پنیر و انواع میوه و سبزیجات است.