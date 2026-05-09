چندین بخش در دوسالانه ونیز ۲۰۲۶ در اعتراض به حضور رژیم صهیونیستی در این رویداد هنری تعطیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی درخواست اعتصاب در اعتراض به حضور رژیم صهیونیستی در دوسالانه ونیز ۲۰۲۶، چندین غرفه در آخرین روز پیشنمایش این دوره از دوسالانه برای چند ساعت و برخی دیگر تمام روز بسته ماندند.
به نوشته روزنامه «گاردین» انگلیس، این اعتصاب توسط «اتئلاف هنر نسلکشی نیست» (ANGA) سازماندهی شد که اعلام کرد، بیش از ۲۰ غرفه در حمایت از ممنوعیت حضور اسرائیل به دلیل جنگ در غزه، تعطیل خواهند شد.
این در حالی است که روز جمعه، پاویونهای بلژیک، هلند، اتریش، ژاپن، مقدونیه و کره جنوبی برای تمام روز تعطیل شدند. پاویونهای بریتانیا، اسپانیا، فرانسه، مصر، فنلاند و لوکزامبورگ نیز تعطیل و سپس بازگشایی شدند و برخی نیز زودتر از موعد تعطیل شدند.
سایر هنرمندان شرکتکننده در نمایشگاه اصلی نیز با نمایش مواردی مربوط به فلسطین در آثار خود، از این اعتصاب حمایت کردند.
کسانی که صبح جمعه وارد محوطه جیاردینی (Giardini) شدند و به سمت پاویون بریتانیا رفتند، با درهای بسته و تابلوهایی مواجه شدند که روی آن نوشته بود: «به دلیل اعتصاب امروز کارکنان فرهنگی ایتالیا، امکان افتتاح پاویون بریتانیا وجود ندارد.»
در این تابلو اعلام شده بود که پاویون روز شنبه باز خواهد شد، اما پس از پیدا شدن کارکنان دیگر برای کار در این محل، غرفه دوباره بازگشایی شد.
این دوره از معتبرترین دوسالانه هنری جهان، با اعتراضاتی همراه بوده است. روز چهارشنبه نیز پاویون روسیه پس از اعتراض گروهی به حضور این کشور در دوسالانه، موقتا تعطیل شد.
پیشتر نیز، اعضای هیئت داوران که برگزیدگان جایزه «شیر طلایی» را انتخاب میکنند، به طور دستهجمعی استعفا و اعلام کردند آثار کشورهایی را که رهبرانشان مشمول حکم بازداشت بینالمللی هستند بررسی نخواهند کرد.
دولت بریتانیا نیز در اعتراض به حضور روسیه در این رویداد، از اعزام وزیر برای افتتاح پاویون این کشور خودداری کرد.
علاوه بر این، بنیاد دوسالانه ونیز، یک روز مانده به آغاز پیشنمایشهای دوره ۲۰۲۶، از انصراف ایران از برپایی پاویون ملی خبر داد.