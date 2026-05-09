شب شصتونهم؛ اراک یکصدا در حمایت از ایران مقتدر
مردم اراک در شصتونهمین شب تجمعات مردمی با اعلام حمایت قاطع از نیروهای مسلح و رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند: ایران در دفاع از حقوق مسلم خود در خلیج فارس و تنگه هرمز، عقبنشینی نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
همزمان با شصتونهمین شب تجمعات مردمی در اراک، اقشار مختلف مردم با حضور پرشور خود، حمایت قاطعشان را از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و آرمانهای انقلاب اسلامی اعلام کردند.
شرکتکنندگان در این اجتماع با اشاره به گذشت ۶۹ روز از جنگ و ناکامی دشمنان در تحقق اهداف خود، تأکید کردند آمریکا با وجود همه ادعاها و هیبت نظامی، در برابر هوشیاری و اقتدار نیروهای مسلح ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز، ناتوان و زمینگیر شده است.
مردم حاضر در این تجمع با سر دادن شعارهای حماسی اعلام کردند تا آخرین نفس، پشتیبان رهبر معظم انقلاب و مدافعان امنیت و اقتدار کشور خواهند ماند و هرگونه خطای دشمن با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.
حاضران همچنین بر حق قانونی و مسلم جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز تأکید کرده و اعلام کردند ملت ایران هرگز از حقوق ذاتی خود در این آبراه راهبردی عقبنشینی نخواهد کرد.