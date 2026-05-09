ایثار و مسئولیت پذیری از ویژگیهای امدادگران است
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با قدردانی از تلاش امداگران و داوطلبان جمعیت هلال احمر گفت: ایثار و مسئولیت پذیری از ویژگیهای امدادگران است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مهدی مهرانگیز در بازدید از هلال احمر بوشهر به مناسبت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر افزود: نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر در سختترین شرایط مانند جنگ و بلایای طبیعی با روحیه مسئولیت پذیری و از خود گذشتگی در کنار مردم هستند.
وی همچنین به حمله دشمن آمریکایی – صهیونیستی به هلال احمر بوشهر اشاره کرد و افزود: دشمن غاصب و متجاوزگری که متعهد به قوانین سازمان ملل و حقوق بشر نیست، حمله به مراکز امدادی و درمانی را در کارنامه تجاوزگری خود ثبت کرده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان بوشهر هم گفت: در یک سال اخیر بیش از ۱۵۳ میلیارد ریال کمکهزینه درمانی بلاعوض به ۲ هزار و ۳۰۰ بیمار نیازمند در سطح استان پرداخت شد.
احسان ایزدپناه با اشاره به گسترش فعالیتهای هلالاحمر استان بوشهر، اظهار کرد: این جمعیت با تکیه بر نیروهای داوطلب، جوان و متخصص توانسته است سطح آمادگی و خدمترسانی به مردم را بهطور قابل توجهی افزایش دهد.
وی افزود: در کنار خدمات حمایتی، در حوزه آموزش در مجموع ۱۲۰ هزار نفر مشارکت داشتند که نشاندهنده نقش آموزش در افزایش تابآوری جامعه است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان بوشهر عنوان کرد: در یک سال اخیر ۲ هزار و ۱۷۷ امدادگر در قالب یک هزار و ۳۷۹ گروه به یک هزار و ۱۳ حادثه اعزام شدند و به یک هزار و ۲۰۶ مصدوم خدماترسانی کردند.
در این دیدار، سند پایگاه امداد و نجات کوهستان روستای خائیز بعد از ۱۵ سال انتظار اهدا شد.