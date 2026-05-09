به گزارش خبرگزاری صدوسیما سرهنگ ميثم شماعی زاده رئیس پلیس اقتصادی هرمزگان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان در اجرای طرح ضربتی مقابله با قاچاق کالا و ارز با پشتیبانی اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) از قصد انتقال چند محموله سنگین دام زنده قاچاق به کشور‌های حوزه خلیج فارس مطلع و موضوع را بصورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران با تشکیل دو تیم به محل و مسیر‌های تردد احتمالی قاچاقچیان واقع در حوزه استحفاظی شهرستان حاجی آباد اعزام و پس از چندین ساعت گشت زنی و تعقیب و مراقبت‌های لازم نهایتا با همکاری عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) ۴ دستگاه کامیون تریلی حامل احشام متعلق به اعضای باند قاچاقچیان شناسایی و در دو عملیات همزمان متوقف و در بازرسی از آنها جمعا تعداد ۵۳۵ راس دام زنده قاچاق کشف و ضبط کردند.

وی ارزش مالی احشام قاچاق کشف شده از این خودرو‌ها را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۲۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه ۴ متهم و قاچاقچی احشام که با این اقدام مجرمانه در صدد ضربه به اقتصاد کشور و سفره ارتزاق مردم را داشتند دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.

وی با تاکید بر جدیت پلیس در اجرای منظم و مستمر طرح‌های پاکسازی نقاط آلوده به قاچاق کالا، سوخت و احشام، از عموم شهروندان و مردم فهیم و قدرشناس استان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه قاچاق کالا در سطح خرد و کلان در اسرع وقت از طریق سامانه تلفنی مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن برای پاکسازی محل و دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام گردد.