پخش زنده
امروز: -
رئیس دادگستری کل استان اصفهان گفت: ارائه خدمات قضاییانتظامی باید شبانهروزی و بدون وقفه باشد و همه مکلف به پاسخگویی به مطالبات مردم هستیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجتالاسلام اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان، در اولین نشست تعاملی، تخصصی قضائیانتظامی در سال جدید با تبریک انتصاب فرماندهی جدید انتظامی استان، هدف از برگزاری این نشست را ایجاد هماهنگی و همافزایی هر چه بیشتر میان دستگاه قضایی و نیروی انتظامی استان در سال جدید اعلام کرد.
وی با اشاره به «رسیدگی قضایی» به عنوان ماموریت ذاتی دستگاه قضایی در سند تحول و تعالی یادآور شد: بدون شک نیروی انتظامی به عنوان همکار و همراه دستگاه قضایی بخش مهمی از فرایند رسیدگی را بر عهده دارد و تشکیل کارگروههای تخصصی در این راستا ضروری است.
حجتالاسلام جعفری افزود: ارائه خدمات قضاییانتظامی باید شبانهروزی و بدون وقفه باشد و همه مکلف به پاسخگویی به مطالبات مردم هستیم.
رئیس دادگستری کل استان اصفهان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی در قله اقتدار قرار دارد بیان کرد: برخورد با گردنکشان و متعرضان به حقوق، امنیت، فرهنگ و باورهای مقدس مردم بدون مماشات انجام خواهد شد.
عملکرد کلانتریها در ارائه خدمات به ارباب رجوع، بررسی وضعیت سامانههای خدمترسانی همچون ۱۱۰ و رخداد و شکواییههای رسوبی و دستورات قضایی و جلبهای صادره از مراجع قضائی استان از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود که مورد بررسی قرار گرفت.