به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه محبوب «جواهری در قصر» که در ایران با نام یانگوم شناخته می‌شود، با انتخاب مخاطبان شبکه تماشا روی آنتن رفت.

تاکنون در ۲۳ قسمت پخش، موفق به ثبت بیش از یک میلیون و ۱۴ هزار بازدید در تلوبیون شده است.

داستان این مجموعه براساس ماجرای واقعی زنی ساخته شده که اولین و احتمالاً تنها زنی است که نامش در تاریخ به‌عنوان پزشک خصوصی پادشاه ثبت شده‌است.

مجموعه «جواهری در قصر» هر شب ساعت ۱۹ پخش و در ساعات ۱۴، ۷ و ۲۴ از شبکه تماشا بازپخش می‌شود.