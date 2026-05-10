پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از آبیاری بیش از ۲۹ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی استان با سامانههای نوین آبیاری شامل کم فشار، قطرهای و بارانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: تاکنون ۲۹ هزار و ۲۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی گیلان به سامانههای آبیاری نوین مجهز شدهاند که از این مساحت، ۱۴ هزار و ۱۰۰ هکتار از این زمینها به سامانهی آبیاری کم فشار، ۱۱ هزار و ۸۰۰ هکتار به سامانه آبیاری قطرهای و ۳ هزار و ۳۰۰ هکتار به آبیاری بارانی مجهز شدهاند.
وی با بیان اینکه در روش آبیاری نوین، برای توزیع آب، زمینها لوله گذاری شده و راندمان تولید در واحد سطح تا ۹۶ درصد افزایش مییابد، افزود: در سامانه نوین آبیاری علاوه بر ارتقا راندمان آبیاری و بهره وری آب، نیاز واقعی آب گیاهان تامین و شرایط خاک به لحاظ فیزیکی، شیمیایی و زیست محیطی پایدار نگه داشته میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، کاهش هدررفت آب، هزینه نیروی کار، مصرف کود و سموم شیمیایی، مصرف انرژی و مصرف منابع آب زیرزمینی را از مزیتهای این روش عنوان کرد و گفت: در سامانه نوین آبیاری با مدیریت مصرف آب در مزرعه، میزان تولید محصولات کشاورزی و عملکرد در واحد سطح افزایش مییابد.
صالح محمدی با تاکید بر لزوم توسعه آبیاری هوشمند زمینهای کشاورزی، افزود: با استفاده از ابزارها و تکنیکهای فنی و علمی برای آگاهی از زمان مناسب، میزان و مدت آبیاری برای تامین نیاز آبی گیاه، این طرح برنامه ریزی و تدوین میشود.
وی با بیان اینکه پس از تدوین دفترچه آبیاری و مشخص شدن هزینه اجرای طرح، ۸۵ درصد هزینه تا سقف تسهیلات بلاعوض دولتی براساس هکتار تعیین و تامین میشود، اضافه کرد: ۱۵ درصد این میزان هزینه از سوی کشاورز تامین میشود و بقیه این مبلغ و تغییر قیمتها هنگام اجرای طرح بر عهده کشاورز است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از اجرای طرح آبیاری نوین هر سال پس از بازبینی مجری طرح خبر داد و گفت: کشاورزان با مراجعه به جهاد کشاورزی شهرستان محل سکونت، پرونده تشکیل میدهند که این پرونده برای تعیین مشاور مطالعاتی و تدوین طرح به مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی استان ارسال و اجرایی میشود.
صالح محمدی افزود: ناتوانایی کشاورزان در تامین سهم آورده متقاضی، تخصیص نیافتن اعتبار دولتی به میزان کافی برای اجرای طرح، نبود روحیه همکاری و کار جمعی و مشکلات صدور پروانه بهرهبرداری آب در سازمان آب منطقهای استان، از چالشهای آبیاری نوین در گیلان است که باید برای رفع آنها تلاش شود.