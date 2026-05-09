تولیدکننده دستگاه‌های تهویه هوا با داشتن ۴۰ نیروی کارگر، در ایام جنگ تحمیلی سوم، کارخانه‌اش هم فعال بود و هم تعدیل نیرو نداشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کارگران کارخانه تولید دستگاه‌های تهویه هوا گفتند: در ایام جنگ زیر بمباران سنگر تولید را نگه داشتیم و حتی یک روز را تعطیل نکردیم. یکی از این کارگران گفت: ما جانفدای ایران هستیم و تولید خط مقدم جنگ است و ما در این خط مشغول خدمت به ایرانیم.

شاهین شاهرخی گفت: نیرو‌های کاری کارخانه من سرمایه من هستند؛ نیرو‌هایی که در ایام غیر جنگ به کارخانه خدمت کردند چرا در ایام جنگ تعدیل نیرو شوند؟

وی اضافه کرد: با سیاستگذاری‌هایی توانسته‌ایم از این روز‌ها گذر کنیم و با وجود اینکه تولیدات مواد اولیه ما مورد هدف دشمن آمریکایی صهیونی قرار گرفت، اما با این سیاستگذاری‌ها در استفاده از این مواد اولیه، کاری کردیم که کمبودی نداشته باشیم و در این حوزه تاب آوری داشته‌ایم.

تولیدکننده دستگاه‌های تهویه هوا، استقلال در تولید را برای کشور ضروری دانست و گفت: با خودکفایی و اتکا به خود می‌توانیم با تولید ملی کشور عزیزمان را به استقلال کامل برسانیم همان‌طور که این تفکر از سال ۵۷ در همه ما وجود داشته و استقلال را رمز موفقیت و پیشرفت کشور می‌دانیم.

رهبر انقلاب در پیام اخیر خود از دولت خواستند تولیدی‌هایی را که در ایام جنگ فعال بودند و هیچ تعدیل نیرویی نداشتند، معرفی شوند و از آنها تقدیر شود.

گزارش از زهرا شفیعی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما