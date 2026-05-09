بر اساس آمار ها «آنتیک» و «نیم شب» به ترتیب پرفروش ترین فیلم های در حال اکران در سینماها هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما براساس اطلاعات سامانه مدیریت و فروش اکران (سمفا) آمار فروش فیلمهای در حال اکران ظهر امروز، ۱۹ اردیبهشتماه به ترتیب زیر است:
«آنتیک» به کارگردانی محمدهادی نائیجی: ۲۰۰ هزار و ۵۰۸ نفر تماشاگر و ۱۸ میلیارد و ۹۵۵ میلیون تومان فروش
«نیم شب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان: ۸۰ هزار و ۸۳۱ نفر تماشاگر و ۶ میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان فروش
«تاکسیدرمی» به کارگردانی محمد پایدار: ۴۹ هزار و ۵۱۳ نفر تماشاگر و ۴ میلیارد و ۳۱۲ میلیون تومان فروش
«قمارباز» به کارگردانی محسن بهاری: حدود ۱۶ هزار نفر تماشاگر و یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان فروش
«بهشت تبهکاران» به کارگردانی مسعود جعفریجوزانی: ۱۰ هزار و ۶۷۰ نفر تماشاگر و ۹۰۶ میلیون تومان فروش
«خط نجات» به کارگردانی وحید موسائیان: ۷۳۶۷ نفر تماشاگر و ۶۴۸ میلیون تومان فروش