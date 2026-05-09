در نشست شورای هماهنگی دفاع مقدس استان قزوین، مسئولان استانی بر تقویت و گسترش برنامه‌های سالروز آزادسازی خرمشهر تأکید کردند و خواستار تبدیل سوم خرداد به یک رویداد ملی و مردمی در سطح استان شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نشست شورای هماهنگی دفاع مقدس استان قزوین با محوریت برنامه‌های سوم و چهارم خرداد، در سالن جلسات استانداری برگزار شد. در این جلسه اعلام شد که هم‌زمان با سالروز آزادسازی خرمشهر، برنامه‌های متعددی در سطح استان از جمله فضاسازی شهری، گلباران مزار شهدا، برگزاری سخنرانی فرماندهان دفاع مقدس و تجمع‌های شبانه با محوریت سوم خرداد اجرا خواهد شد.

سرهنگ امیری‌مقدم، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قزوین، با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: این فرهنگ در تداوم همراهی مردم با آرمان‌های انقلاب مؤثر بوده است.

وی همچنین خواستار جمع‌آوری و ثبت آثار مرتبط با جنگ رمضان در بنیاد حفظ آثار شد و ساماندهی معراج شهدا را از برنامه‌های مهم امسال برشمرد.

شهرام احمدپور، معاون سیاسی استاندار قزوین نیز در این نشست برخی مشکلات اجرایی را مطرح کرد و گفت: برخی از ابلاغیه‌های ستاد نیروهای مسلح در استان به طور کامل اجرا نمی‌شود و نیازمند توجه ویژه است.

وی با اشاره به نقش هلال احمر در دوران جنگ رمضان، خدمات‌رسانی این مجموعه را قابل تقدیر توصیف کرد.

احمدپور همچنین آزادسازی خرمشهر را دارای جایگاه ویژه دانست و تأکید کرد که این مناسبت باید به یک جشن ملی تبدیل شود.

وی در ادامه، به فعالیت کشورهایی اشاره کرد که در دوران جنگ تحمیلی در کنار متجاوزان قرار داشتند و گفت: اکنون نیز در قالب‌های جدید اقداماتی علیه کشور انجام می‌دهند.

در پایان این جلسه بر استفاده از ظرفیت تریبون‌های نماز جمعه برای معرفی و تبیین فرهنگ دفاع مقدس تأکید شد.