به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، روابط عمومی اداره گاز شهرستان سوادکوه اعلام کرد: گاز مناطقی از شهر پل سفید، فردا یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ برای تعمیرات قطع می‌شود.

بر این اساس به علت اتصال جدید به شبکه گازدار؛ جریان گاز در شهر پل سفید شامل: روستا‌های طالع، طالع رودبار، باغ سرخ‌آباد و اوریم‌رودبار از ساعت ۸ صبح فردا یکشنبه ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ به مدت ۱۲ ساعت قطع خواهد شد؛ لذا از مشترکین گرامی تقاضا می‌شود در این مدت شیر‌های وسایل گاز‌سوز خود را بسته نگه دارند و از دست زدن به کنتور و رگلاتور جداً خودداری کنند.

پیشاپیش از بردباری و همکاری مشترکین محترم این مناطق متشکریم.