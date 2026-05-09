رئیس پلیس راه استان یزد: عوامل گشت نامحسوس پلیس راه، طرح برخورد با تخلفات ناوگان باربری را در محور بهاباد به چادرملوی اردکان اجرا کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ رحیم حاجی ده آبادی گفت: عوامل گشت نامحسوس پلیس راه، طرح برخورد با تخلفات ناوگان باربری را در محور بهاباد به چادرملوی اردکان اجرا کردند.
وی افزود: در این طرح دو روزه تعداد ۱۵ دستگاه کامیون و تریلی کشنده به علت تخلفات حادثهساز و همچنین رانندگی بدون گواهینامه توقیف و روانه پارکینگ شدند.
به گفته حاجی ده آبادی، رانندههای متخلف به همراه مالک خودروها به دادگاه معرفی شدند.