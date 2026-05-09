به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ رحیم حاجی ده آبادی گفت: عوامل گشت نامحسوس پلیس راه، طرح برخورد با تخلفات ناوگان باربری را در محور بهاباد به چادرملوی اردکان اجرا کردند.

وی افزود: در این طرح دو روزه تعداد ۱۵ دستگاه کامیون و تریلی کشنده به علت تخلفات حادثه‌ساز و همچنین رانندگی بدون گواهینامه توقیف و روانه پارکینگ شدند.

به گفته حاجی ده آبادی، راننده‌های متخلف به همراه مالک خودرو‌ها به دادگاه معرفی شدند.