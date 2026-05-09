مدیرکل بهزیستی خوزستان گفت: همایش آموزشی و توجیهی اجرای طرح‌های اشتغال مالی خرد، با هدف تشریح نحوه تشکیل گروه‌های خودیار در خوزستان و برنامه تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران کریمیان در همایش آموزشی و توجیهی اجرای طرح‌های اشتغال مالی خرد در اهواز، با تاکید بر اینکه توانمندسازی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از اهداف اصلی سازمان بهزیستی از بدو تاسیس بوده است، اظهار کرد: تشکیل گروه‌های خودیار یکی از مصادیق عملی این رویکرد است که می‌تواند به پایداری معیشت و ارتقای سرمایه اجتماعی مددجویان کمک کند.

وی با اشاره به نقش کلیدی تسهیل‌گران در این طرح افزود: تسهیل‌گران، هدایت‌گر گروه‌های ۱۵ تا ۲۵ نفره متشکل از مددجویان، خانواده‌های آنان و اهالی محل هستند و علاوه بر آموزش‌های فنی، باید در زمینه تقویت فرهنگ کار نیز نقش‌آفرینی کنند.

مدیرکل بهزیستی خوزستان، با بیان اینکه فرهنگ کار در استان نیازمند تقویت جدی است، گفت: تسهیل‌گران طرح گروه‌های خودیار باید به‌صورت هدفمند بر ارتقای فرهنگ کار، به‌ویژه فرهنگ کار گروهی، در جوامع محلی تمرکز داشته باشند.

وی از آغاز فعالیت ۲۰ گروه خودیار در استان خوزستان خبر داد و تصریح کرد: تجربه استان‌های مختلف کشور نشان داده است که گروه‌های مالی خرد، به‌دلیل ماهیت مشارکتی خود، ضمن افزایش حس مسئولیت‌پذیری، موجب تقویت همبستگی اجتماعی و پایداری فعالیت‌های اقتصادی خرد می‌شوند.

کریمیان گفت: اجرای این طرح در استان‌ها نیز نتایج مثبتی در حوزه اشتغال‌زایی، کاهش وابستگی به حمایت‌های مستقیم و افزایش تاب‌آوری اقتصادی خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی به همراه داشته است.

وی خاطرنشان کرد: گروه‌های مالی خرد این امکان را فراهم می‌کنند که افراد در قالب یک جمع منسجم، مسیر اشتغال و خوداتکایی را طی کنند و این موضوع، از مهم‌ترین مزیت‌های اجرای این طرح در سطح استان است.