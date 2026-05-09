مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا در فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر (IFRC) در پیامی به رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، ضمن تبریک روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر، از خدمات بشردوستانه این جمعیت قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سام الشرقاوی، مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا در فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر (IFRC)، با ارسال پیامی خطاب به پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر را تبریک گفت و همزمان درگذشت مادر وی را تسلیت گفت.
وی در این پیام با تأکید بر جایگاه والای اصول انساندوستانه، همبستگی و فداکاری در مأموریت جمعیتهای ملی، نقش جمعیت هلال احمر ایران را در پاسخ به بحرانها، بلایای طبیعی و شرایط اضطراری انسانی برجسته و الهامبخش توصیف کرد.
الشرقاوی با قدردانی از رهبری، مدیریت و حضور میدانی دکتر کولیوند در صحنههای امدادی، این رویکرد را نماد تعهد عملی به اصول نهضت بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر و عامل تقویت روحیه نیروهای امدادی دانست.
در بخش دیگری از این پیام، با ادای احترام به امدادگران جانباخته در حین انجام وظیفه، از آنان به عنوان جلوهای از ایثار و فداکاری یاد شده و بر ماندگاری نام و یاد آنان در حافظه جمعیت هلال احمر تأکید شده است.
مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا با ابراز تأسف نسبت به درگذشت مادر رئیس جمعیت هلال احمر، این ضایعه به وی و خانوادهاش تسلیت گفته شده و برای آن مرحومه رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و آرامش مسالت شده است.
وی از تلاشهای مستمر و شبانهروزی مدیران، کارکنان، امدادگران و داوطلبان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در کاهش آلام انسانی و حمایت از آسیبدیدگان قدردانی و بر تداوم نقش این جمعیت در خدمترسانی بشردوستانه تأکید شده است.