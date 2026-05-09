شبکه نمایش سیما شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه با پخش چهار فیلم سینمایی «دعوت به یک قتل»، «قربانی سیاست»، «بر بال فرشتگان» و «فراری بزرگ» در ساعات مختلف، مجموعه‌ای از آثار معمایی، درام و اکشن را برای علاقه‌مندان سینما تدارک دیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه نمایش سیما در جدول پخش روز شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه چهار فیلم سینمایی از سینمای ایران و جهان را در ساعات ۱۷، ۱۹، ۲۱ و ۲۳ روی آنتن می‌برد.

فیلم سینمایی «دعوت به یک قتل» ساعت ۱۷ پخش می‌شود.

این فیلم در گونه معمایی و جنایی روایتگر داستان زنی جوان است که به همراه چند مهمان دیگر به عمارتی دورافتاده دعوت می‌شود اما این دعوت مرموز به‌تدریج به ماجرایی پیچیده تبدیل می‌شود و با وقوع یک قتل، مهمانان درگیر معمایی می‌شوند که هر یک از آنها می‌تواند مظنون اصلی آن باشد.

ساعت ۱۹ نیز فیلم سینمایی «قربانی سیاست» در قالب یک درام سیاسی روی آنتن می‌رود.

داستان این فیلم درباره فردی است که در جریان کشمکش‌های سیاسی و تصمیم‌های پشت‌پرده قدرت، ناخواسته درگیر ماجرایی پیچیده می‌شود و زندگی‌اش تحت تأثیر بازی‌های سیاسی قرار می‌گیرد؛ روایتی از تأثیر سیاست بر سرنوشت انسان‌ها و هزینه‌هایی که گاه افراد عادی در این میان می‌پردازند.

در ادامه، فیلم سینمایی «بر بال فرشتگان» به کارگردانی جواد شمقدری محصول سال ۱۳۷۱ ساعت ۲۱ پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: حجت که تنها برادرش را در جنگ از دست داده، از اینکه در سال‌های پایانی در کنار او نبوده احساس عذاب وجدان می‌کند و برای آرامش خاطر خود تابلویی به یاد او سفارش می‌دهد.

در ادامه، مشکلات مالی شرکت او باعث می‌شود گذشته و خاطرات زندگی خود و برادرش را مرور کند.

در این فیلم جلیل فرجاد، حسن جوهرچی، زهره صفوی، اردلان شجاع کاوه، حسین انصاری، اسرافیل علمداری، سودابه آقاجانیان، سیدناصر حسینی‌فر و علیرضا اسحاقی ایفای نقش کرده‌اند.

در پایان، فیلم سینمایی «فراری بزرگ» محصول لهستان به کارگردانی ماتئوش راکوویچ محصول ۲۰۲۱ ساعت ۲۳ پخش می‌شود. این فیلم داستان خلافکاری لهستانی را روایت می‌کند که ۲۹ بار موفق به فرار از زندان شده است.

او در حادثه‌ای با صحنه‌سازی تصادف، هویت خود را از بین می‌برد تا پلیس پرونده‌اش را مختومه اعلام کند، اما ماجرا‌های تازه‌ای در مسیر او شکل می‌گیرد.

«فراری بزرگ» پس از حضور در جشنواره‌های بین‌المللی موفق شد جایزه بهترین طراحی لباس را کسب کند و نامزد دریافت چند جایزه دیگر از جمله بهترین فیلم، بهترین صداگذاری و بهترین کارگردانی شود.

از جمله بازیگران این فیلم می‌توان به داوید اوگروتنیک، رابرت ویکویچ، رافال زاویروشا، مازا واگروکا، یاکوب گیرزال، آندری آندرژیوسکی، ساندرا درزیمالسکا، اولگا بولادز و دوروتا کولاک اشاره کرد.