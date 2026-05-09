در نشست هیئت امنای ستاد مردمی دیه استان یزد، پرونده ۱۶ مددجو محکوم مالی جرائم غیر عمد بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نشسشت هیئت امنای ستاد مردمی دیه استان یزد با حضور اعضای هیئت امناء به میزبانی دادگستری استان یزد برگزار شد و پرونده ۱۶ مددجو محکوم مالی جرائم غیر عمد بررسی شد.رئیس ستاد دیه استان یزد در این نشست گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد ۲۱ مددجو با کمکهای مردم دارالعباده و به همت این ستاد مردمی از زندان آزاد شدند و به آغوش گرم خانواده خود بازگشتند.
شاه حسینی افزود: بدهی این زندانیان آزاد شده مبلغ ۱۷۱ میلیارد تومان بودکه با قبولی دادخواست اعسار، اخذ گذشت رضایت مندانه از شکات و آورده محکومان مبلغ ۱۶۲ میلیارد تومان تامین شده و مابقی این مبلغ از منابع این ستاد مردمی شامل کمکهای خیران و نیکوکاران نوعدوست و تسهیلات بانکهای عامل مبلغ ۹ میلیارد تومان به حساب سپرده دادگستری واریز و زمینه آزادی این ۲۱ نفر و بازگشت آنها به آغوش گرم خانواده فراهم شد.