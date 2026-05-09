به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نشسشت هیئت امنای ستاد مردمی دیه استان یزد با حضور اعضای هیئت امناء به میزبانی دادگستری استان یزد برگزار شد و پرونده ۱۶ مددجو محکوم مالی جرائم غیر عمد بررسی شد.رئیس ستاد دیه استان یزد در این نشست گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد ۲۱ مددجو با کمک‌های مردم دارالعباده و به همت این ستاد مردمی از زندان آزاد شدند و به آغوش گرم خانواده خود بازگشتند.

شاه حسینی افزود: بدهی این زندانیان آزاد شده مبلغ ۱۷۱ میلیارد تومان بودکه با قبولی دادخواست اعسار، اخذ گذشت رضایت مندانه از شکات و آورده محکومان مبلغ ۱۶۲ میلیارد تومان تامین شده و مابقی این مبلغ از منابع این ستاد مردمی شامل کمک‌های خیران و نیکوکاران نوعدوست و تسهیلات بانک‌های عامل مبلغ ۹ میلیارد تومان به حساب سپرده دادگستری واریز و زمینه آزادی این ۲۱ نفر و بازگشت آنها به آغوش گرم خانواده فراهم شد.